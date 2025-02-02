Просмотр спортивных мероприятий, такими как Олимпиада в Париже, оставляет огромный углеродный след.

Согласно новому исследованию, проведенному компанией InterDigital вместе с аналитической фирмой Futuresource, мировая отрасль потокового телевидения и видео стала значительным источником выбросов парниковых газов, опережающим даже такие сектора, как авиация и дата-центры.

Отчет рассматривает углеродный след индустрии на всех этапах – от производства до конечного использования – и приходит к выводу, что сейчас сектор стриминговых сервисов генерирует вдвое больше углекислого газа, чем авиатранспортная отрасль, и в четыре раза больше, чем дата-центры.

Этот рост обусловлен увеличением спроса на развлекательные сервисы, услуги видеоконференций и повсеместным использованием таких устройств, как 4K-телевизоры и смартфоны.

Значительное воздействие оказывает использование телевизионных экранов. В 2024 году они выпустили примерно 54 миллиона тонн CO2, что эквивалентно выбросам от почти 12 миллионов автомобилей за тот же период. На сегодняшний день в мире насчитывается около 2,2 миллиарда телевизоров, среди которых 858 миллионов моделей с разрешением 4K (что на 18% больше, чем в 2022 году). Эти 4K-модели потребляют на 70% больше энергии, чем обычные HD-телевизоры. Общий объем энергозатрат на все устройства для просмотра видео, включая телевизоры, приставки и смартфоны, составил 357 ТВт·ч в 2024 году, что на 7% ниже показателей 2022 года. Тем не менее, энергопотребление смартфонов увеличилось на 27% с 2020 года.

Отдельного внимания заслуживают крупные мероприятия. Например, Олимпийские игры 2024 года в Париже привели к выбросам в размере 603 миллиона тонн CO2, а для трансляции соревнований на различные устройства потребовалось 1,25 ТВт·ч электроэнергии.

Однако предпринимаются шаги для снижения экологического ущерба. Ожидается, что технология автоматической настройки яркости экрана на базе искусственного интеллекта позволит сократить энергопотребление телевизоров на 15% к 2028 году. Также перспективными оказались методы дистанционного производства контента, которые уменьшают выбросы углекислого газа до шести раз по сравнению с традиционными методами съемки на местах.

Авторы отчета призывают к широкому отраслевому сотрудничеству для борьбы с этой проблемой, особенно в вопросах сокращения непрямых выбросов, связанных с поставками и производством медиаконтента. Несмотря на прогресс в области энергоэффективных технологий и использовании возобновляемой энергетики, ясно, что требуются дополнительные меры для значительного уменьшения воздействия на окружающую среду.