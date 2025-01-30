Предполагается, что проблема связана с конструкцией карт FE с несколькими печатными платами

Сегодня стартуют продажи видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Хотя первые тесты показали неоднозначные результаты, блогер der8auer обнаружил проблемы со своей моделью RTX 5080 FE. Среди них — неполадки при запуске и внезапные сбои при использовании режима PCIe Gen 5.0. Дальнейшее расследование Igor’s Lab показало, что причиной может быть конструкция карты, состоящая из нескольких печатных плат.

Для размещения мощностей в 575 Вт в двухслотовом корпусе RTX 5090 инженеры Nvidia использовали нестандартный подход. Вместо одной большой платы, карта состоит из трёх отдельных модулей: одна плата отвечает за подключение к PCIe 5.0 x16, другая — за видеовыходы, а третья содержит основной блок с памятью GDDR7 и системой питания. Предполагается, что между ними используются ленточные кабели для улучшения охлаждения.

Der8auer проводил тестирование на материнской плате Asus ROG Crosshair X870E Hero и процессоре Ryzen 7 9800X3D. Эти же компоненты ранее использовались для проверки других видеокарт, таких как RX 7900 XTX, RTX 4080, RTX 4090 и даже RTX 5090, без особых проблем. Но RTX 5080 сначала вообще не запустилась. Лишь после многочисленных попыток перезагрузить систему и переустановки карта начала работать, однако она продолжала выдавать ошибки, такие как работа на низких скоростях PCIe x8 Gen 1.1.

После ручного изменения настроек PCIe на x16 Gen 5.0 в BIOS карта всё-таки смогла работать в этом режиме, но затем начались сбои в играх вроде Valorant, PUBG и Remnant 2. Причины могут включать неисправности драйверов, проблемы с BIOS или некачественные компоненты. Переход на режим PCIe Gen 4.0 полностью решил эти трудности, что указывает на возможные проблемы именно с картой RTX 5080 FE.

В Igor’s Lab отметили, что для работы карт серии Blackwell через интерфейс PCIe 5.0 требуется высокая стабильность сигнала, ведь этот стандарт вдвое увеличивает пропускную способность до 32 ГТ/с. Проблемы с сигналом проявляются в невозможности запуска карты, неожиданных сбоях и зависаниях, что совпадает с проблемами, обнаруженными у RTX 5080. Использование архитектуры с тремя печатными платами в Founders Edition похоже на использование переходника, что может снижать качество сигнала и приводить к нестабильной работе.