Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Skyten
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
Блогер из Англии заполучил в свои руки RTX 4010. Видеокарта этой модели приехала из Китая, как она покажет себя в играх?

Скриншот сделал блогер, когда искал этот графический ускоритель в интернете. Лежит на сайте китайского магазина, у нас таких нет в продаже.

Блогер-ютубер опубликовал на днях интересное видео о том, как он тестировал новую видеокарту RTX 4010, присланную ему из Китая подписчиком. Графическая карта из нижнего ценового диапазона, продается, по его словам, только на внутреннем китайском рынке по цене $80, на торговых зарубежных площадках ее не стоит искать; по крайней мере, я сам её там не нашел (если искать как RTX 4010).

Блогеру она обошлась вместе с пересылкой и налогами чуть меньше 120 английских фунтов. Ну а дальше он провел её тестирование, чтобы понять, что за "зверь" попал к нему в руки. Поискав информацию по карте на сайте www.techpowerup.com, он не нашел ничего подобного.

          Установив на карточку драйвер версии 556.14, который без проблем встал, можно заглянуть этой карточке под капот. 

Программа GPU-Z не имеет данных по этой карте, о чем предупредила внизу своего окна. Но так же видно, что карта определяется как 4090D, хотя такой, конечно, не является. Карта имеет 96-битную шину, 768 унифицированных шейдеров, частоту GPU 1417 МГц, имеется четыре гигабайта памяти, память работает на частоте 1500 МГц с бустом до 1762 МГц, PCI 16x3.0. Присутствует поддержка трассировки лучей.

Если искать карту по идентификатору 25B2, то уже можно найти данные о карте на сайте www.techpowerup.com (как сказал блогер, он делал запрос). И там она определяется как RTX A 400. 

 А по RTX 400 можно уже найти данные и в российском сегменте, к примеру в сети dns она продается как модель PNY RTX A400

Идентичная первой карте RTX 4010, но PCI Express уже 4.0 и восемь линий, цена карты 18 699 рублей. Карта позиционируется для рабочих задач и, как следует из аннотации к карте, предназначена для профессионального использования в графических и вычислительных задачах.

Оснащенная разъемами mini-DisplayPort, она поддерживает подключение к мониторам с высоким разрешением и обеспечивает стабильную работу в CAD, 3D - моделировании и других требовательных приложениях. Этот компактный и мощный графический адаптер подходит для рабочих станций и систем с ограниченным пространством.)

 Карта в 3DMark нарисовала 2377 попугаев при 30+ FPS. Для затычки, я считаю, могло быть и хуже.

 Далее блогер протестировал видеокарту в играх. И получил относительно неплохие результаты.

 Она неплохо справляется с Red Dead Redemption 2, выдавая около 35 fps в 1080pi и с настройками от средних до высоких. Но в игре, как было замечено, отсутствует одна важная функция RTX, а именно DLSS, разработчики игр сами решают, где эта функция будет использована, но было бы хорошо получить ещё несколько дополнительных кадров при помощи DLSS. И все же графика была кристально чистая, по словам блогера, на очень высоких настройках и играть было приятно на такой маленькой карте с минимальным потреблением энергии всего около 60 Вт. 

 Следующей игрой для проверки возможностей этой карты стала Baldurs Gate 3. Карта вновь не подвела и выдала нормальные 40+ FPS с Vulkan и с настройками выше среднего.

Даже довольно требовательный Cyberpunk 2077 выдал 30 fps, правда, пришлось отключить трассировку лучей, а если понизить разрешения дисплея до 1280 х 1024, то можно и с лучами побегать.

Игра GTA 5 порадовала большим fps на очень высоких настройках и красивой картинкой. В общем, эта маленькая в сравнении с титанами NVIDIA, так сказать, "затычка" очень даже неплохо справилась с AAA играми, хоть с настройками и пришлось поиграть, чтобы добиться такого результата. И все это за минимальную цену и потребление энергии на уровне 60-80 Вт, что видеокарта демонстрировала в играх.

#nvidia #китай #видеокарта #rtx #графическая карта #rtx a400 #gpu z
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Китайские компании неохотно берут отечественные чипы
79% владельцев китайских автомобилей в России имеют высшее образование
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командиры "Вагнера" впервые после событий лета 2023 года дали интервью и объявили новый набор
2
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
4
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
43
Суперкомпьютер Frontier запустил крупнейшую симуляцию Вселенной для проверки модели космологии
+
Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
4
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
5
На АвтоВАЗе вновь приступили к сборке карбюраторных двигателей
2
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
11
Российские подразделения продвигаются в населённом пункте Шевченко на юге от Покровска
+
Росморречфлот хочет доставлять грузы России в Китай и Турцию через Иртыш
+
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
5
Гиперзвуковой 'Орешник' из Белоруссии способен достичь Нью-Йорка и РЛС в Гренландии
+
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
5
Подросток из США за ночь заработал на созданной им криптовалюте 50 000 долларов
2
Росгеология обнаружила 145 тонн золота в Якутии
+
Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост польскими дронами "Гавия" с группой прикрытия
4
Серия смартфонов Samsung S25 получит больше функций искусственного интеллекта и новый Bixby
+
Смартфоны Redmi Note 14 выходят на мировой рынок 9 декабря
2
"F-35 дорогие и устаревшие" - Илон Маск уронил акции Lockheed Martin, раскритиковав программу JSF
1
Indiana Jones and the Great Circle показывает, что видеокарты с VRAM менее 12 ГБ отживают своё
15

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
17
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
23
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
36
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
10
Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
+
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
2
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
6
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
6
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
3
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
4

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
14:39
Мнение зелемана тампона мало интересует. Показали клоуну, что он не нужен в переговорах, как и никто из 404.
Трамп заявляет, что Зеленский и Украина хотели бы заключить мирное соглашение с Россией
32Влад32
14:38
Хохлов понабежало, однако. Типа новости для них хорошие. Лучше бы подумали о своей стране, которую просрали.
Сирийские повстанцы пытаются запустить Ми-8, изучая мануалы из YouTube, это сняли на видео
Sergy Nester
14:36
Пидор сидит и пидором погоняет, твари ни Дна вам, ни покрышки.
Джо Байден - «Геи и джентльмены, дело вот в чем, наступили тяжёлые времена»
si-cat
14:16
То ни ГУР, ни западники про кустик и не слыхали - а то уже оценили объёмы его производства. Уржёсси с клоунов 🤣
Military Watch: По данным разведки Россия может производить 300 новых ракет "Орешник" ежегодно
Waramagedon
14:10
Ах вот он где успех.... А могло бы не быть никакой приставки Ти и карта должна быть одна. Разводят вас хомячелло
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
flyne
14:08
Вот чем можно дёшево охлаждать новые Core Ultra, главное грамотно проложить охлаждение
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
Evgeniy Kryukoff
14:06
Как-то плевать. Есть сотни топовых игр в бэклоге, которые ещё не пройдены. Так что даже если что-то не потянет из новинок, плевать, можно поиграть в них. Я вообще никогда не играл в игры на релизе за ...
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
Waramagedon
14:04
Надежды нет на дураков и предателей,ма с мертвой руеюкой все в порядке.
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
linux4ever
14:00
HSA_OVERRIDE_GFX_VERSION=10.1.0 <program name> Включается ROCm для Radeon RX 5600M. Только надо сначала убедиться, что загружен /dev/kfd драйвер и что кривые ручонки опять не ставили сторонние ядерны...
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
Дмитрий Петров
13:45
Авто классный, езжу на Кайроне с 15 года,,,
Aoostar представила игровой мини-ПК Gem 12 Pro Max с процессором AMD Ryzen 7 8845HS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем