Блогер из Англии заполучил в свои руки RTX 4010. Видеокарта этой модели приехала из Китая, как она покажет себя в играх?

Скриншот сделал блогер, когда искал этот графический ускоритель в интернете. Лежит на сайте китайского магазина, у нас таких нет в продаже.

Блогер-ютубер опубликовал на днях интересное видео о том, как он тестировал новую видеокарту RTX 4010, присланную ему из Китая подписчиком. Графическая карта из нижнего ценового диапазона, продается, по его словам, только на внутреннем китайском рынке по цене $80, на торговых зарубежных площадках ее не стоит искать; по крайней мере, я сам её там не нашел (если искать как RTX 4010).

Блогеру она обошлась вместе с пересылкой и налогами чуть меньше 120 английских фунтов. Ну а дальше он провел её тестирование, чтобы понять, что за "зверь" попал к нему в руки. Поискав информацию по карте на сайте www.techpowerup.com, он не нашел ничего подобного.

Установив на карточку драйвер версии 556.14, который без проблем встал, можно заглянуть этой карточке под капот.

Программа GPU-Z не имеет данных по этой карте, о чем предупредила внизу своего окна. Но так же видно, что карта определяется как 4090D, хотя такой, конечно, не является. Карта имеет 96-битную шину, 768 унифицированных шейдеров, частоту GPU 1417 МГц, имеется четыре гигабайта памяти, память работает на частоте 1500 МГц с бустом до 1762 МГц, PCI 16x3.0. Присутствует поддержка трассировки лучей.

Если искать карту по идентификатору 25B2, то уже можно найти данные о карте на сайте www.techpowerup.com (как сказал блогер, он делал запрос). И там она определяется как RTX A 400.

А по RTX 400 можно уже найти данные и в российском сегменте, к примеру в сети dns она продается как модель PNY RTX A400

Идентичная первой карте RTX 4010, но PCI Express уже 4.0 и восемь линий, цена карты 18 699 рублей. Карта позиционируется для рабочих задач и, как следует из аннотации к карте, предназначена для профессионального использования в графических и вычислительных задачах.

Оснащенная разъемами mini-DisplayPort, она поддерживает подключение к мониторам с высоким разрешением и обеспечивает стабильную работу в CAD, 3D - моделировании и других требовательных приложениях. Этот компактный и мощный графический адаптер подходит для рабочих станций и систем с ограниченным пространством.)

Карта в 3DMark нарисовала 2377 попугаев при 30+ FPS. Для затычки, я считаю, могло быть и хуже.

Далее блогер протестировал видеокарту в играх. И получил относительно неплохие результаты.

Она неплохо справляется с Red Dead Redemption 2, выдавая около 35 fps в 1080pi и с настройками от средних до высоких. Но в игре, как было замечено, отсутствует одна важная функция RTX, а именно DLSS, разработчики игр сами решают, где эта функция будет использована, но было бы хорошо получить ещё несколько дополнительных кадров при помощи DLSS. И все же графика была кристально чистая, по словам блогера, на очень высоких настройках и играть было приятно на такой маленькой карте с минимальным потреблением энергии всего около 60 Вт.

Следующей игрой для проверки возможностей этой карты стала Baldurs Gate 3. Карта вновь не подвела и выдала нормальные 40+ FPS с Vulkan и с настройками выше среднего.

Даже довольно требовательный Cyberpunk 2077 выдал 30 fps, правда, пришлось отключить трассировку лучей, а если понизить разрешения дисплея до 1280 х 1024, то можно и с лучами побегать.

Игра GTA 5 порадовала большим fps на очень высоких настройках и красивой картинкой. В общем, эта маленькая в сравнении с титанами NVIDIA, так сказать, "затычка" очень даже неплохо справилась с AAA играми, хоть с настройками и пришлось поиграть, чтобы добиться такого результата. И все это за минимальную цену и потребление энергии на уровне 60-80 Вт, что видеокарта демонстрировала в играх.