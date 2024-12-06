Игра пока довольно популярна, но многие игроки ее принимают неоднозначно - в Steam у Delta Force 57% положительных отзывов

Глобальный бета тест игры стартовал сегодня, что ознаменовало возвращение культовой игры которую разработчики уже позиционируют как убийцу Call of Duty и Battlefield, теперь уже с полностью переработанным геймплеем и современной графикой. С точки зрения популярности Delta Force показала хорошие результаты, установив рекорд активности сегодня в день запуска - 58 712 игроков, играющих одновременно в Steam

Игра пока довольно популярна, но многие игроки ее принимают неоднозначно. В Steam у Delta Force 57% положительных отзывов. Но почитав отзывы игроков можно понять, что основной причиной их жалоб является агрессивная античит-система, работающая в режиме ядра.

Battle Pass также вызывает много споров. Игроков особенно раздражает тот факт, что в нем установлен лимит развития - 25 уровней в неделю. Таким образом, завершить полное прохождение без дополнительных платежей будет сложно, если не играть неделю за неделей и проводить в боях очень много времени.

Кроме этих двух моментов, игра в целом нравится игрокам. Они хвалят производительность и оптимизацию, отполированный сетевой код, блестяще реализованную боевку и богатые возможности модификации оружия.

Так же издатели выпустили ряд предупреждений с чем игра не дружит из установленных и запущенных приложений на компьютере, как пишут будут ошибки и вылеты, а так же проблемы с античитом вплоть до бана игрока. А не дружит игра с довольно большим списком программ вот некоторые из них.

Запрещено при запуске игры.

Аппаратное обеспечение

ПДП, ПДП-мосты, KMBox, фьюзеры, разделители экрана, синхронизаторы, USB-носители, аппаратные макросы, макетные платы наподобие Arduino и т. п.

ПО для анализа

Модификаторы наподобие средств Cheat Engine APK, YDARK, PCHunter, Huorong Sword; средства отладки наподобие OllyDbg, WinDbg, x32dbg/x64dbg; инструменты анализа наподобие API Monitor, Process Hacker, Process Monitor.

ПО для хака скорости

Speed Wizard, Speed Gear и др.

Скрипты эмуляции

Автоматизированные скрипты, способные эмулировать нажатия клавиш, в том числе в AutoHotkey, Python и др.

Виртуальные машины

Виртуальные среды наподобие VMWare, KVM, VirtualBox и т. д.

Не рекомендуется при запуске игры:

ПО для удаленного доступа, такое как ToDesk, Sunlogin, TeamViewer, средства AnyDeskStreaming (NVStreamer, Sunshine, Parsec, Moonlight и др.)

Средства наподобие RenderDoc, WinPix, NVIDIA Nsight, Intel GPA и другие. Похоже, разработчики сами не в курсе, с чем может конфликтовать их поделка.

Требования к железу:

И ещё один момент: внимание, россияне и белорусы. Для нашего региона игра "недоступна", но для желающих поиграть существуют обходные пути.

Перейдите по ссылке на страницу игры https://www.playdeltaforce.com/ru/, нажмите на кнопку PC Download и подтвердите желание установить клиент игры. Укажите путь для загрузки основных игровых файлов. После загрузки первых ~200 MB вы сможете запустить лаунчер и авторизоваться. Некоторые игроки жалуются на то, что клиент запускается на китайском языке. Если вы уже зарегистрированы, просто введите в верхнее поле свой электронный адрес, а в нижнее — пароль. Можете поставить «галочку» чуть ниже, чтобы оставаться в системе.

Если вы ещё не зарегистрированы, в самом низу есть две активные строки. Первая строка — регистрация (выберите континент, страну/регион, дату рождения, а также отметьте все чекбоксы; последний — новостная рассылка, его можно игнорировать), вторая — сброс пароля (нужно ввести адрес электронной почты).

Далее вы сможете спокойно поиграть в Delta Force. В Steam-клиенте для RU-регионов отсутствует возможность доната в игру, что является основной причиной, почему жителям России, Беларуси и некоторых стран СНГ предлагают запускать Delta Force через отдельный лаунчер разработчиков.