У жителей Дальнего востока вновь появился шанс приобрести любимый автомобиль за хорошую цену.

Японские автомобили являются для жителей Дальнего Востока приоритетными к покупке. Ввиду удаленности от Европейской части России многие марки автомобилей, производящиеся на российских заводах, не доступны дальневосточникам ввиду логистики и цен. Поэтому жители ДВ выбирают японское качество и приемлемую цену, не смотря на то что автомобили с пробегом и не первой свежести. Япония, точнее ее правительство, присоединилось в 2023 году к западным санкциям, и многие марки автомобилей дальневосточникам и не только им стали не доступны. Под санкции попали все автомобили премиум класса, а также ограничения касаются машин с двигателями объёмом более 1,9 литра, электромобилей, гибридов, лёгких коммерческих автомобилей, грузовичков и грузопассажирских универсалов.

Под запрет попали, например, минивэны Toyota Alphard и Nissan Serena, внедорожники Toyota Land Cruiser разных серий, Nissan Patrol и Mitsubishi Pajero, седаны семейства Toyota Mark или Nissan Skyline, большинство среднеразмерных кроссоверов Honda CR-V и Toyota RAV4, гибриды семейства Toyota Prius и электромобили Nissan Leaf. Самые ходовые марки автомобилей.

И, как и следовало ожидать японские компании стали сталкиваться с последствием этих ограничений: с падением спроса. Поэтому японское правительство на днях ослабило санкции и вывело из-под ограничений автомобили класса "мягких гибридов" (mild hybrid), в которую попали как раз те автомобили, которые заслужили у россиян заслуженную репутацию, практичных и не убиваемых. Это популярная Honda Insight (1,5 л), а также модели Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee; Honda CR-Z и Nissan Dayz. Тарифы на эти автомобили остаются такими же, как и для других разрешенных к ввозу в Россию машин.

Поясню, что означает класс «Мягкий» гибрид" (mild hybrid) — это тип гибридного автомобиля, который использует электрический мотор, но не способен двигаться исключительно на электричестве. В отличие от полноценного гибрида (full hybrid) или плагин-гибрида (plug-in hybrid), которые могут ездить на электричестве на короткие расстояния, «мягкий» гибрид включает электрический мотор, который работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.

Как бы то ни было - это отличная новость для будущих владельцев автомобилей и продавцов, которые их реализуют.