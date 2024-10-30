Цена нового процессора выше, чем у 7 800X3D но она пока не является окончательной

Компания AMD собирается представить новую серию процессоров Ryzen 9000 X3D в том числе 8 - ядерный процессор Ryzen 7 9800X3D который по слухам будет представлен единственным седьмого ноября и учитывая, что его характеристики уже не являются тайной, встает главный вопрос это его цена.

Оказалось что уже в первые, процессор Ryzen 7 9800X3D был замечен у крупного французского ритейлера PC21 еще за неделю до запуска продаж как было анонсировано на седьмое ноября . Цена составляет на данное время 464 евро без НДС и 556 евро с НДС, в Литве процессор стоит 557 евро с НДС, что равняется 602 доллара США с НДС.

Стоит сказать что пред идущий процессор Ryzen 7800X3D предлагается в той же сети за 503 евро с НДС, цены на процессоры ZEN 4 тоже немного выросли из за не очень хороших показателей в игровой производительности процессоров Intel Core Ultra 200.

AMD Ryzen 7 9800X3D — это высокопроизводительный настольный процессор, выпущенный Advanced Micro Devices (AMD), построенный на архитектуре Zen 5. Разработанный для платформы AM5, этот процессор имеет 8 ядер, 16 потоков и расширенные возможности кэширования, в частности, с использованием технологии AMD 3D V-Cache.

TDP процессора 120 Вт, имеется 96 МБ кэша L3 (64 МБ на 3D V-кэш), базовая тактовая частота 4,7 ГГц, а в бусте - 5,2 ГГц. Он поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 по спецификациям JEDEC, хотя Вы можете легко разогнать ее до 8 000 МТ/с с помощью подходящего комплекта/материнской платы.

Кроме того, чип станет первым в своем роде, поддерживающим правильный разгон благодаря своей реверсивной структуре где плитка кэша находится над ПЗС. TJMax установлен на отметке 95 градусов Цельсия, поэтому Вам может понадобиться мощный кулер к Ryzen 7 9800X3D, если Вы планируете его разгонять. AMD не поставляет кулер в розничной упаковке.

Другие примечательные характеристики Ryzen 7 9800X3D включают iGPU 2 CU RDNA2 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 24 полосы PCIe Gen5. Процессор будет работать со всеми платами AM5 предыдущего поколения, такими как A620, B650 и X670.

С потребляемой мощностью около 60 Вт он обеспечивает значительное преимущество в энергоэффективности по сравнению с конкурирующими моделями, что делает его привлекательным вариантом как для геймеров, так и для создателей контента.

Первые тесты производительности показывают, что Ryzen 7 9800X3D демонстрирует впечатляющие результаты как в однопоточных, так и в многопоточных приложениях, превосходя своего предшественника Ryzen 7 7800X3D до 25%.

Позиционируемый на фоне конкурентов, таких как Intel Core i9-14900K и Intel Core Ultra 9 285К, Ryzen 9800X3D выделяется своими игровыми возможностями, достигая высокой частоты кадров при различных разрешениях, а также сохраняя высокую производительность в приложениях.