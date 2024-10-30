Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Skyten
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в продаже во Франции и Литве
Цена нового процессора выше, чем у 7 800X3D но она пока не является окончательной

Компания AMD собирается представить новую серию процессоров Ryzen 9000 X3D в том числе 8 - ядерный процессор Ryzen 7 9800X3D  который по слухам будет представлен единственным седьмого ноября и учитывая, что его характеристики уже не являются тайной, встает главный вопрос это его цена.

Оказалось что уже в первые, процессор Ryzen 7 9800X3D был замечен у крупного французского ритейлера PC21 еще за неделю до запуска продаж как было анонсировано на седьмое ноября . Цена составляет на данное время 464 евро без НДС и 556 евро с НДС, в Литве процессор стоит 557 евро с НДС, что равняется 602 доллара США с НДС.

Стоит сказать что пред идущий процессор Ryzen 7800X3D предлагается в той же сети за 503 евро с НДС, цены на процессоры ZEN 4 тоже немного выросли из за не очень хороших показателей в игровой производительности процессоров Intel Core Ultra 200.

AMD Ryzen 7 9800X3D — это высокопроизводительный настольный процессор, выпущенный Advanced Micro Devices (AMD), построенный на архитектуре Zen 5. Разработанный для платформы AM5, этот процессор имеет 8 ядер, 16 потоков и расширенные возможности кэширования, в частности, с использованием технологии AMD 3D V-Cache. 

TDP процессора 120 Вт, имеется 96 МБ кэша L3 (64 МБ на 3D V-кэш), базовая тактовая частота 4,7 ГГц, а в бусте - 5,2 ГГц. Он поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 по спецификациям JEDEC, хотя Вы можете легко разогнать ее до 8 000 МТ/с с помощью подходящего комплекта/материнской платы.

Кроме того, чип станет первым в своем роде, поддерживающим правильный разгон благодаря своей реверсивной структуре  где плитка кэша находится над ПЗС. TJMax установлен на отметке 95 градусов Цельсия, поэтому Вам может понадобиться мощный кулер к Ryzen 7 9800X3D, если Вы планируете его разгонять. AMD не поставляет кулер в розничной упаковке.

Другие примечательные характеристики Ryzen 7 9800X3D включают iGPU 2 CU RDNA2 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 24 полосы PCIe Gen5. Процессор будет работать со всеми платами AM5 предыдущего поколения, такими как A620, B650 и X670.

С потребляемой мощностью около 60 Вт он обеспечивает значительное преимущество в энергоэффективности по сравнению с конкурирующими моделями, что делает его привлекательным вариантом как для геймеров, так и для создателей контента.

Первые тесты производительности показывают, что Ryzen 7 9800X3D демонстрирует впечатляющие результаты как в однопоточных, так и в многопоточных приложениях, превосходя своего предшественника Ryzen 7 7800X3D до 25%.

Позиционируемый на фоне конкурентов, таких как Intel Core i9-14900K и Intel Core Ultra 9 285К, Ryzen 9800X3D выделяется своими игровыми возможностями, достигая высокой частоты кадров при различных разрешениях, а также сохраняя высокую производительность в приложениях.

#процессор #amd ryzen 7 9800x3d #ритейлер #архитектура zen5 #компания amd
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в каталогах у некоторых европейских ритейлеров
Характеристики, цены и обзоры процессора AMD Ryzen 7 9800X3D будут представлены 6 ноября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Galaxy A55 обошёл по популярности последние флагманы Apple, Samsung и Oppo
6
Информатор раскрыл предполагаемую цену GeForce RTX 5090 — новинка будет дороже RTX 4090 на 25 %
33
Дублера МКАД сдадут в 2025 году, он соединит магистраль М-12 с Варшавским шоссе
+
Глава Intel обвинил в проблемах компании команду Байдена и назвал положение критическим
23
Зеленский призвал Индию прекратить экономические отношения с Россией
12
Doogee S200 5G: новый прочный смартфон с двумя экранами и мощной батареей
+
AMD Ryzen 7 9800X3D появился в розничных магазинах Европы
5
ZTE Nubia разрабатывает 5 необычных смартфонов
+
Hyundai представила концепцию бесшумного боевого танка-невидимку на водородном топливе
7
Президент Грузии призвала Запад поддержать протесты в стране
12
Хуситы показали кадры испытаний своего подводного дрона-камикадзе
+
Минцифры РФ создаст своё Linux-сообщество в ответ на увольнение российских разработчиков
5
Фото скальпированного Ryzen 7 9800X3D намекает на перемещение кристалла с кэшем под кристалл CCD
1
AOC запускает новый игровой монитор Q27G4XM с передовой технологией Mini LED
+
По мнению инсайдера, новые ноутбуки с RTX 50 в основном будут использовать прошлые поколения ЦП
+
Профессиональный геймер собирается пройти все игры, выпущенные в 1971-2024 годах
4
Honor анонсировала сроки обновления устройств до Android 15
1
Snapdragon 8 Elite Leading Version может дебютировать в смартфоне RedMagic
+
У процессоров Intel Arrow Lake больше 1851 контактной площадки
1
LG New Energy предсказывает влияние выборов в США на рынок электромобилей
+

Популярные статьи

Неуставный приказ, который стал стандартом - команда «триста-тридцать-три» в артиллерии
6
Итоги гоночного уик-энда 26-27 октября
1
Core Ultra 5 245K vs Core i5-14600K – почему оба процессора Intel хуже и дороже аналогов AMD
12
Как студенту заработать на ПК, ноутбук или смартфон — 3 способа подработки со свободным графиком
20
Разбираемся, как собрать компактный и недорогой игровой компьютер для ретрогеймера в 2024 году
10
О выгодных вариантах пополнения кошелька Steam
16
Почему даже в конце 2024г дорогие производительные SSD формата PCIe 5.0 бесполезны для геймеров
25
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
18
Чем флагманы отличаются от бюджетных смартфонов, и сколько ОЗУ должно быть в актуальном телефоне
2
Обзор корпусного вентилятора Formula V Line Floe Plus ARPW
6

Сейчас обсуждают

Сергей Татаринцев
02:11
Последние 30 лет Северо-Курильск умирает без вмешательства природы. Современная власть страшнее любой цунами.
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
Gerr_Lord87
02:06
Зелёный магаз всегда на страже нашего комфорта👍🏴‍☠️😁
Rockstar Games выпустила ПК-версию Red Dead Redemption
DIP32
01:40
Хохлам должен уже Запад. И вся Вселенная.))) Редкостные одаренные.
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
DIP32
01:37
Зеля допросится либо Калибра от России, либо шарфика Березовского от своих западных партнеров.)
NYT: В секретной части "плана победы" Зеленский запросил ракеты «Томагавк» с дальностью 2400 км
DIP32
01:36
После раззомбирования украинец становится просто русским. Но секта украинства просто так своих членов не отпускает
NYT: Зеленский был ошеломлен, получив отказ на передачу дальнобойных ракет Украине
DIP32
01:35
Зеля допрыгается, что получит либо Кинжал от России, либо шарфик Березовского от своих любимых западных партнеров.)))
NYT: Зеленский был ошеломлен, получив отказ на передачу дальнобойных ракет Украине
32Влад32
01:19
Хохлы - дибилы. Этим все сказано.
На «Уралвагонзаводе» заметили редкую модификацию Т-90А с мощным прицелом
Alxndr
01:18
'Однако есть негативный момент: официально игра недоступна для пользователей из России.' Неактуально. Decepticon.
Rockstar Games выпустила ПК-версию Red Dead Redemption
Валерий Агапов
01:10
Кстати, не так мало реально патриотичных украинцев. Их с пелёнок зомбировали против РОССИИ и не допускали к реальной информации. Не стоит их недооценивать. Это ведь воины, потомки победителей Гитлера....
NYT: Зеленский был ошеломлен, получив отказ на передачу дальнобойных ракет Украине
garison87
00:59
Пожалуйста😉
Бестселлер со скрытым потенциалом: обзор комплекта памяти Adata XPG Lancer Blade 6000C30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем