Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Skyten
Дженсен Хуанг считает, что серия GeForce RTX 50 изменит будущее всех видеокарт
До CES 2025 осталось совсем немного времени, но инсайдеры уже готовы поделится с геймерами ценами и техническими характеристиками новых видеокарт выход которых назначен на январь 2025 года.

Далеко не секрет, что все геймеры мира, с нетерпением ждут официального объявления от Nvidia о дате выпуска видеокарт серии GeForce RTX 50. Хотя компания пока не сделала официального заявления, новые слухи предполагают, что нам не придется долго ждать, чтобы увидеть весь спектр графических процессоров Lovelace на рынке. Фактически, большинство, если не все, видеокарты будут доступны в течение трех месяцев.

Учитывая, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит на выставке CES 2025, кажется почти неизбежным, что он представит серию GeForce RTX 50 во время технологической конференции в Лас-Вегасе. Это неудивительно, учитывая, что серия GeForce RTX 40 уже два года присутствует на рынке. Однако стратегия выпуска этих потенциально лучших видеокарт, очевидно, будет сильно отличаться от стратегии их предшественников.

По данным Board Channels, опубликованным через Videocardz, Nvidia планирует выпустить GeForce RTX 5090 и 5080 в январе 2025 года, а GeForce RTX 5070 Ti и 5070 выйдут вскоре после этого, в феврале 2025 года. Наконец, GeForce RTX 5060 Ti и 5060 завершат список в марте 2025 года. Это потенциально шесть видеокарт всего за три месяца, что делает стратегию выпуска чрезвычайно агрессивной. Напомним, что «Зеленая команда» выпустила GeForce RTX 4060 через восемь месяцев после GeForce RTX 4090. Примечательно, что эта утечка знаменует собой первое упоминание как о GeForce RTX 5060 Ti, так и о GeForce RTX 5060.

Если эти слухи подтвердятся, это засвидетельствует, что Nvidia уверена в своей способности обеспечить достаточный запас для каждого уровня производительности, чтобы удовлетворить спрос. Кроме того, это продемонстрирует, что компания считает, что ее более доступные модели не окажут существенного влияния на продажи более дорогих предложений. В конце концов, потенциальные покупатели GeForce RTX 5060 сильно отличаются от тех, кто рассматривает GeForce RTX 5090.

Этот агрессивный график запуска может быть ответом на AMD RDNA 4, поскольку Nvidia надеется сохранить свою долю рынка и оставить мало места для будущих видеокарт своих конкурентов. Естественно, это повлияет и на видеокарты Intel Arc Battlemage. Хотя о потенциальной производительности GeForce RTX 5060 мало что известно, слухи, окружающие GeForce RTX 5090, предполагают, что команды Blue и Red могут остаться далеко позади.

До CES 2025 осталось всего несколько месяцев, поэтому нам не придется долго ждать, чтобы проверить, подтвердятся ли эти слухи. Достаточно сказать, что наступающий год обещает быть напряженным для видеокарт.

Немного о самих технологиях пятидесятой серии

Ключевые особенности архитектуры Blackwell серии GeForce RTX 50

Серия RTX 50 будет основана на передовой архитектуре Blackwell от Nvidia, которая обещает беспрецедентную производительность и эффективность. Эта архитектура предназначена для легкой обработки самых требовательных игр и приложений, обеспечивая плавность и качество изображения.

Память GDDR7

Новые графические процессоры будут оснащены памятью GDDR7, обеспечивающей более высокую скорость передачи данных и общую производительность. Это значительное обновление по сравнению с предыдущими поколениями памяти GDDR6.

Расширенные возможности искусственного интеллекта

Nvidia известна своими технологиями на основе искусственного интеллекта, и серия RTX 50 не станет исключением. Новые графические процессоры обеспечат улучшенную вычислительную мощность для искусственного интеллекта, что делает их идеальными для задач, таких как трассировка лучей в реальном времени, глубокое обучение и многие другие.

Энергоэффективность

Ожидается, что серия RTX 50 станет более энергоэффективной, чем ее предшественники, благодаря достижениям в архитектуре Blackwell и улучшенным решениям для охлаждения. Это приведет к снижению энергопотребления и тепловыделения, что сделает работу графических процессоров более экологичной и экономичной.

Так же просочилась информация о предполагаемых ценах на графические ускорители, многих они не сильно удивят.

— RTX 5090 будет стоить 1700–1800 долларов и выйдет в январе;
— RTX 5080 обойдётся в 1000–1200 долларов и тоже выйдет в январе;
— RTX 5070 — 600–650 долларов, релиз в марте;
— RTX 5060 — 300–350 долларов, выход в апреле.

На скрине можно увидеть так же предполагаемые технические характеристики новинок. Начинаем копить и залезать в долги банкам?


#nvidia #дженсен хуанг #энергоэффективность #geforce rtx 50 #графический ускоритель #ces 2025 #искусственный инеллект #память gddr7
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-41: Россия готовит истребитель с лазерным оружием и скоростью 4 Маха
6
Military Watch: Высокие потери Leopard 2 сделают его менее привлекательным для покупателей
1
Танки Т-55АМ становятся мобильной артиллерией на фронте
17
Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
3
Российская армия активно применяет самоходное артиллерийское орудие «Нона-СВК» на передовой
+
Tesla не сможет выпускать более 2500 единиц Cybercab в год
2
В Иране рассматривают американские системы ПРО THAAD в качестве цели
+
«Калашников» готовит к испытаниям боевые электромотоциклы на передовой
+
Одинокие квазары с неясным происхождением ставят под сомнение существующие модели космологии
3
Производительность Intel Core Ultra 9 285 соответствует Core Ultra 7 265K
1
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
2
ВСУ оставили населённый пункт Новый Путь в Курской области
+
Представлена российская ракета Х-69
1
Германия отправит Украине ракеты AIM-9L Sidewinder и 4361 беспилотник
3
Сборка Tiny 11 уменьшает размер обновления Windows 11 24H2 с 30 ГБ до 3,5 ГБ
+
Представлен игровой движок Unity 6: новый подход к разработке и долгосрочная поддержка
+
Минобороны Украины Рустам Умеров: На Западе интересуются, почему мы не мобилизуем 18-летних
12
Глобальную версию OnePlus 13 протестировали в Geekbench 6
+
Сборка ПК за 14 000 рублей смогла запустить практически все современные игры
+
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
6

Популярные статьи

4790К vs Ryzen 5 5600X в новых играх 2024 года
139
Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
10
Что такое автопластилин, из чего делают и зачем он нужен
2
25 октября 2024 года - самый главный день в истории консолей Xbox
5
Сборка ремастера The Elder Scrolls II: Daggerfall на движке Unity
2
Волга на службе КГБ - автомобиль для спецзаданий
10
Почему Украина не сможет создать ядерную бомбу ни сейчас, ни через десять лет
76
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
26
Выбираем самые оптимальные видеокарты для игр в разрешении Full HD осенью 2024 года
45
Биткоин 19-го века: как стальной телеграфный кабель стал мечтой тысяч горожан
10

Сейчас обсуждают

nonses84
11:29
Победить коррупцию в Украине? Он тупой что ли? Это нужно каждого директора , да и любого человека который там занимает какую-то руководящую должность расстрелять! И именно расстрелять чтоб другим не п...
В Нидерландах озвучили ещё одно требование к Украине для вступления в НАТО - победить коррупцию
Ezdiumno_ru
11:28
А деду не нужно 150 с трехцилиндрового литра... :)) Вы не те примеры выбрали.
Lada Vesta получит новый более мощный мотор
Тёмча Темир
11:27
Со вкусом принглс?😄
Lay's заплатит $1 000 000 человеку, который придумает новый вкус чипсов
nonses84
11:23
Всё очень просто, если куртка может ломить цены для всех, то тсмц может ломить цены для куртки ! А он не сможет уйти к другим, ибо будет тогда говно продукт который не будет лучшим!
TSMC считает, что ей никогда не достичь прибыльности NVIDIA
Такой то
11:23
потому что человеки несоизмеримо малы по сравнению с белазом и у нас правостороннее движение даже в карьерах
Почему кабина БелАЗ-540 расположена таким образом
nonses84
11:20
Китай скоро их всем обеспечит!😁
TSMC уверена, что власти Тайваня смогут обеспечить её энергией, землёй и водой
owzod
11:18
Еще и читать не умеешь) от 110к ... я брал тафа за 117тыр. И что? что за 62к за 7900хтх) - она же так же сосет у 4090 как и твоя за 109 тыр. Понимаешь? нужна макс производительность. А не как Вас марк...
Как NVIDIA и AMD пользуются неопытностью геймеров, и на что обратить внимание при покупке видеокарты
nonses84
11:18
Сектанты огрызка страдали, страдают и будут страдать! Чтоб покупать новые модели, потому что в них всё лучше и автономность и всё остальное, но как видим , это просто маркетинг! А рядовые пользователи...
Пользователи iPhone 16 жалуются на низкую автономность новых смартфонов Apple
Мальчиш Кибальчиш
11:13
Плохо выглядит очень не современно
Зеленский обозначил три сценария развития конфликта на Украине после выборов в США
Костя Воробьёв
11:09
Я вот вроде не тупой, но на миг подумал как столько газа опустить на дно. Потом дошло.
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем