До CES 2025 осталось совсем немного времени, но инсайдеры уже готовы поделится с геймерами ценами и техническими характеристиками новых видеокарт выход которых назначен на январь 2025 года.

Далеко не секрет, что все геймеры мира, с нетерпением ждут официального объявления от Nvidia о дате выпуска видеокарт серии GeForce RTX 50. Хотя компания пока не сделала официального заявления, новые слухи предполагают, что нам не придется долго ждать, чтобы увидеть весь спектр графических процессоров Lovelace на рынке. Фактически, большинство, если не все, видеокарты будут доступны в течение трех месяцев.

Учитывая, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг выступит на выставке CES 2025, кажется почти неизбежным, что он представит серию GeForce RTX 50 во время технологической конференции в Лас-Вегасе. Это неудивительно, учитывая, что серия GeForce RTX 40 уже два года присутствует на рынке. Однако стратегия выпуска этих потенциально лучших видеокарт, очевидно, будет сильно отличаться от стратегии их предшественников.

По данным Board Channels, опубликованным через Videocardz, Nvidia планирует выпустить GeForce RTX 5090 и 5080 в январе 2025 года, а GeForce RTX 5070 Ti и 5070 выйдут вскоре после этого, в феврале 2025 года. Наконец, GeForce RTX 5060 Ti и 5060 завершат список в марте 2025 года. Это потенциально шесть видеокарт всего за три месяца, что делает стратегию выпуска чрезвычайно агрессивной. Напомним, что «Зеленая команда» выпустила GeForce RTX 4060 через восемь месяцев после GeForce RTX 4090. Примечательно, что эта утечка знаменует собой первое упоминание как о GeForce RTX 5060 Ti, так и о GeForce RTX 5060.

Если эти слухи подтвердятся, это засвидетельствует, что Nvidia уверена в своей способности обеспечить достаточный запас для каждого уровня производительности, чтобы удовлетворить спрос. Кроме того, это продемонстрирует, что компания считает, что ее более доступные модели не окажут существенного влияния на продажи более дорогих предложений. В конце концов, потенциальные покупатели GeForce RTX 5060 сильно отличаются от тех, кто рассматривает GeForce RTX 5090.

Этот агрессивный график запуска может быть ответом на AMD RDNA 4, поскольку Nvidia надеется сохранить свою долю рынка и оставить мало места для будущих видеокарт своих конкурентов. Естественно, это повлияет и на видеокарты Intel Arc Battlemage. Хотя о потенциальной производительности GeForce RTX 5060 мало что известно, слухи, окружающие GeForce RTX 5090, предполагают, что команды Blue и Red могут остаться далеко позади.

До CES 2025 осталось всего несколько месяцев, поэтому нам не придется долго ждать, чтобы проверить, подтвердятся ли эти слухи. Достаточно сказать, что наступающий год обещает быть напряженным для видеокарт.

Немного о самих технологиях пятидесятой серии

Ключевые особенности архитектуры Blackwell серии GeForce RTX 50

Серия RTX 50 будет основана на передовой архитектуре Blackwell от Nvidia, которая обещает беспрецедентную производительность и эффективность. Эта архитектура предназначена для легкой обработки самых требовательных игр и приложений, обеспечивая плавность и качество изображения.

Память GDDR7

Новые графические процессоры будут оснащены памятью GDDR7, обеспечивающей более высокую скорость передачи данных и общую производительность. Это значительное обновление по сравнению с предыдущими поколениями памяти GDDR6.

Расширенные возможности искусственного интеллекта

Nvidia известна своими технологиями на основе искусственного интеллекта, и серия RTX 50 не станет исключением. Новые графические процессоры обеспечат улучшенную вычислительную мощность для искусственного интеллекта, что делает их идеальными для задач, таких как трассировка лучей в реальном времени, глубокое обучение и многие другие.

Энергоэффективность

Ожидается, что серия RTX 50 станет более энергоэффективной, чем ее предшественники, благодаря достижениям в архитектуре Blackwell и улучшенным решениям для охлаждения. Это приведет к снижению энергопотребления и тепловыделения, что сделает работу графических процессоров более экологичной и экономичной.

Так же просочилась информация о предполагаемых ценах на графические ускорители, многих они не сильно удивят.

— RTX 5090 будет стоить 1700–1800 долларов и выйдет в январе;

— RTX 5080 обойдётся в 1000–1200 долларов и тоже выйдет в январе;

— RTX 5070 — 600–650 долларов, релиз в марте;

— RTX 5060 — 300–350 долларов, выход в апреле.

На скрине можно увидеть так же предполагаемые технические характеристики новинок. Начинаем копить и залезать в долги банкам?



