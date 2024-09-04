Китайский производитель графических процессоров XCT, который оценивался в 2,1 миллиарда долларов, находится на грани краха — акционеры подают в суд на основателя.

Компания Xiangdixian Computing Technology (XCT), которую когда-то рекламировали как китайскую Nvidia, переживает огромные финансовые проблемы. Разработка национального графического процессора не полностью оправдала ожидания компании и сталкивается с большим давлением корректировки рынка», — заявили в компании. Тем не менее, как сообщает The Register, банкротство компании все еще возможно.

Компания уже производит две модели графических процессоров для настольных компьютеров и одну для рабочих станций, все они основаны на собственном чипе Tianjun. Несмотря на это, ходили слухи о закрытии компании, что вынудило ее опубликовать заявление, в котором говорится об обратном. Эта новость появилась на фоне массовых увольнений внутри компании, хотя ее основной персонал по исследованиям, разработкам и эксплуатации остается в штате, что имеет решающее значение для разработки графических процессоров.

На другом конце спектра, акционеры компании также подают в суд на ее основателя Тан Чжимина за то, что он не смог собрать 500 миллионов юаней (более 70 миллиардов долларов) в рамках финансирования серии B, которое он обещал. Одним из истцов по делу против XCT является государственный фонд Jiangsu Zhongde Services Trade Industry Investment Fund, который подал иск против трех компаний, контролируемых Чжимином, а также являющихся акционерами обанкротившейся компании GPU.

Другая компания, Capitalonline Data Service, также подала в суд на компанию за неуплату 18,8 млн юаней (почти 2,7 млн долларов США). Помимо этих случаев, есть сообщения о том, что банковский счет XCT был заморожен, а это означает, что у него нет доступа к средствам, необходимым для продолжения своей деятельности.

Надвигающийся провал XCT является еще одним серьезным ударом в мечте Китая о самодостаточной индустрии микросхем. В настоящее время страна зависит от западного мира в плане большинства своих технологий, а запреты и санкции, которые США применяют против Пекина, чтобы задержать его достижения, приносят свои плоды.

Хотя XCT и выпустила несколько графических процессоров, ее продукция до сих пор не получила ожидаемого распространения на китайском рынке, и, вероятно, именно поэтому ее инвесторы начинают проявлять осторожность. В настоящее время компания изо всех сил пытается реструктурировать свою деятельность, чтобы выжить. Но если в ближайшее время ей не удастся получить необходимое дополнительное финансирование, XCT, скорее всего, закроется, что положит конец мечтам компании о графических процессорах.