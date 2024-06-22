Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун признал, что компания приняла ответные меры против информаторов, которые выразили обеспокоенность по поводу безопасности, сообщает CNN , на фоне общественного негодования по поводу безопасности ее самолетов.
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На слушаниях в Сенате во вторник сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) спросил Кэлхуна, сколько сотрудников Boeing наказала или уволила за «возмездие против информаторов» — и ответ Кэлхуна был уклончивым, но показательным.
«У меня нет этой цифры на кончике языка, но я ее знаю», — сказал уходящий в отставку глава Boeing, который был подозрительно забывчив, когда его несколько раз спрашивали о деталях. «Я знаю, что такое случается». Это ошеломляющее признание, и оно несомненно мало поможет подавить спекуляции по поводу смерти двух публично откровенных информаторов, которые давали показания против аэрокосмической компании в этом году.
Компания Boeing оказалась в центре внимания с тех пор, как в январе у авиалайнера Boeing 737 Max 9 взорвалась дверная заглушка . Это фиаско открыло старые раны, возникшие после крушения двух самолетов Max пять лет назад, в результате которого погибло почти 350 пассажиров.
Но Кэлхун не считает свое признание признанием вины. Он отрицал, что проблема безопасности носит системный характер, отвергая критику о том, что в Boeing существует «сломанная» культура работы, которая преследует информаторов и подавляет внутреннюю критику.
По словам Кэлхуна, все совсем наоборот. Превознося себя, он утверждал, что на самом деле поощряет обеспокоенных сотрудников высказывать свое мнение. «Я часто цитирую и награждаю людей, которые выдвигают проблемы, даже если они имеют огромные последствия для нашей компании и нашего производства», — сказал Кэлхун, согласно CNN . «Мы прилагаем все усилия, чтобы достучаться до наших людей».
Видимо, недостаточно сложно; Кэлхун также признал, что он не разговаривал ни с одним из осведомителей компании или даже с их семьями, что могло бы показаться прискорбным провалом разъяснительной работы. Некоторые информаторы, в том числе Джон Барнетт, который был найден мертвым в результате самоубийства в этом году , заявили, что руководство Boeing их постоянно преследовало.
Дело против Boeing является убийственным, и это слово Кэлхуна против, по крайней мере, множества других. Блюменталь, который возглавляет сенатский подкомитет по расследованиям, сказал, что его сотрудники разговаривали с более чем двумя десятками осведомителей Boeing, некоторые из которых впервые дали показания на слушаниях.
«Это культура, которая продолжает отдавать приоритет прибыли, расширять границы и игнорировать своих работников», — сказал Блюменталь в своем вступительном слове, согласно CNN . «Культура, в которой тех, кто высказывается, заставляют замолчать и отстранить, а вину перекладывают на заводские цеха».
Учитывая все это, весьма удобно, что Кэлхун не может вспомнить, сколько предполагаемых плохих парней отомстили информаторам Boeing. В конце концов, раскрытие масштабов этой проблемы может выдать игру.