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CNN: Генеральный директор Boeing на слушаниях в Сенате раскрыл нелицеприятную правду
Дэйв Кэлхун признал, что компания приняла ответные меры против информаторов

Генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун признал, что компания приняла ответные меры против информаторов, которые выразили обеспокоенность по поводу безопасности, сообщает CNN , на фоне общественного негодования по поводу безопасности ее самолетов.

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На слушаниях в Сенате во вторник сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) спросил Кэлхуна, сколько сотрудников Boeing наказала или уволила за «возмездие против информаторов» — и ответ Кэлхуна был уклончивым, но показательным.

«У меня нет этой цифры на кончике языка, но я ее знаю», — сказал уходящий в отставку глава Boeing, который был подозрительно забывчив, когда его несколько раз спрашивали о деталях. «Я знаю, что такое случается». Это ошеломляющее признание, и оно несомненно мало поможет подавить спекуляции по поводу смерти двух публично откровенных информаторов, которые давали показания против аэрокосмической компании в этом году.

Компания Boeing оказалась в центре внимания с тех пор, как в январе у авиалайнера Boeing 737 Max 9 взорвалась дверная заглушка . Это фиаско открыло старые раны, возникшие после крушения двух самолетов Max пять лет назад, в результате которого погибло почти 350 пассажиров.

Но Кэлхун не считает свое признание признанием вины. Он отрицал, что проблема безопасности носит системный характер, отвергая критику о том, что в Boeing существует «сломанная» культура работы, которая преследует информаторов и подавляет внутреннюю критику.

По словам Кэлхуна, все совсем наоборот. Превознося себя, он утверждал, что на самом деле поощряет обеспокоенных сотрудников высказывать свое мнение. «Я часто цитирую и награждаю людей, которые выдвигают проблемы, даже если они имеют огромные последствия для нашей компании и нашего производства», — сказал Кэлхун, согласно CNN . «Мы прилагаем все усилия, чтобы достучаться до наших людей».

Видимо, недостаточно сложно; Кэлхун также признал, что он не разговаривал ни с одним из осведомителей компании или даже с их семьями, что могло бы показаться прискорбным провалом разъяснительной работы. Некоторые информаторы, в том числе Джон Барнетт, который был найден мертвым в результате самоубийства в этом году , заявили, что руководство Boeing их постоянно преследовало.

Дело против Boeing является убийственным, и это слово Кэлхуна против, по крайней мере, множества других. Блюменталь, который возглавляет сенатский подкомитет по расследованиям, сказал, что его сотрудники разговаривали с более чем двумя десятками осведомителей Boeing, некоторые из которых впервые дали показания на слушаниях.

«Это культура, которая продолжает отдавать приоритет прибыли, расширять границы и игнорировать своих работников», — сказал Блюменталь в своем вступительном слове, согласно CNN . «Культура, в которой тех, кто высказывается, заставляют замолчать и отстранить, а вину перекладывают на заводские цеха».

Учитывая все это, весьма удобно, что Кэлхун не может вспомнить, сколько предполагаемых плохих парней отомстили информаторам Boeing. В конце концов, раскрытие масштабов этой проблемы может выдать игру.

#boeing #сенат сша #авиакатастрофы #авиалайнер boeing 737 max 9 #преследование сотрудников
Источник: futurism.com
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