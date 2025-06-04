Обе модели получили одинаковую конфигурацию с одним вентилятором, 8-контактным разъёмом питания и частотой буста до 2535 МГц при TDP 145 Вт.

MSI анонсировала две новые компактные версии видеокарты GeForce RTX 5060 — Cyclone и Inspire. Обе модели предназначены для систем малого форм-фактора, при этом различаются габаритами, весом и направленностью.

Cyclone выполнена в корпусе 161 × 125 × 42 мм и весит 451 г, тогда как Inspire немного компактнее — 145 × 120 × 45 мм, но тяжелее (581 г) из-за дополнительной лицевой панели. Обе версии используют одновентиляторную систему охлаждения. Cyclone позиционируется как решение для игровых сборок, а Inspire — как видеокарта для работы с графическим контентом, однако с точки зрения характеристик эти продукты идентичны и взаимозаменяемы по назначению.

Обе карты основаны на архитектуре Blackwell и предлагают 3840 CUDA-ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR7 с 128-битной шиной. Частота буста достигает 2535 МГц, теплопакет ограничен 145 Вт, питание подаётся через один 8-контактный разъём.

Видеокарты поддерживают PCIe 5.0 x16 и оснащены тремя портами DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b. Поддерживается вывод изображения в разрешении до 8K при 120 Гц или 4K при 480 Гц на четырёх дисплеях одновременно.

MSI GeForce RTX 5060 Cyclone и Inspire потенциально обеспечивают ту же производительность, что и полноразмерная версия RTX 5060 Shadow, однако эффективность охлаждения в компактных моделях ещё предстоит подтвердить в тестах. Дата начала продаж и цены новых видеокарт пока не объявлены.