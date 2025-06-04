Honor готовит к выпуску складной флагманский смартфон Magic V5 с чипсетом Snapdragon 8 Elite

Honor готовит к релизу новую складную модель Magic V5, которая сменит прошлогодний Magic V3. Устройство уже прошло тестирование в Geekbench и обозначено под модельным номером MHG-AN00. Согласно базе данных бенчмарка, смартфон оснащён 16 ГБ оперативной памяти и использует чипсет Snapdragon 8 Elite Leading Version — тот же, что применяется в серии RedMagic 10S, и представляет собой универсальную версию Snapdragon 8 Elite для не-Galaxy устройств, предназначенную для других производителей.

источник изображения: notebookcheckСогласно результатам тестирования, Magic V5 набрал 3052 балла в одноядерном режиме и 9165 в многоядерном, что сопоставимо с показателями стандартного Snapdragon 8 Elite. Существенного прироста производительности у разогнанного варианта не наблюдается, что подтверждают и внутренние замеры, проведённые на аналогичных чипсетах других брендов.

источник изображения: notebookcheckПо данным Digital Chat Station, Magic V5 носит внутреннее имя «Maybach» и оснащён 7,95-дюймовым основным дисплеем, кремниево-углеродной батареей на 6100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, 50-мегапиксельной основной камерой и сканером отпечатков пальцев, встроенным в боковую грань. Ожидается, что официальная премьера модели состоится в июне, однако точная дата выхода на рынок пока не объявлена.