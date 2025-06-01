Ugreen анонсировала в Китае компактное GaN-зарядное устройство Ice Speed X524 мощностью 45 Вт. Новинка использует фирменную технологию компоновки Airpyra и оснащена тремя портами: двумя USB Type-C и одним USB Type-A.

Компания Ugreen представила в Китае компактное зарядное устройство GaN нового поколения – Ice Speed X524. Главной технической особенностью стало применение собственной технологии вертикального стекирования Airpyra, позволившей заметно сократить размеры корпуса при сохранении полной мощности.

источник изображения: notebookcheckМодель поддерживает быструю зарядку на уровне 45 Вт и рассчитана на широкий спектр гаджетов – от смартфонов до аксессуаров с низким энергопотреблением. По данным производителя, новинка способна зарядить iPhone 16 от 0 до 60% за 30 минут. Устройство оснащено тремя портами: двумя USB Type-C и одним USB Type-A. При индивидуальном подключении один из USB-C может выдавать до 45 Вт, тогда как USB-A ограничен 22,5 Вт. При использовании всех портов одновременно распределение мощности следующее: до 30 Вт на USB-C1 и по 6 Вт на остальные два.

источник изображения: notebookcheckЗа температурный контроль отвечает фирменный чип ThermalGuard, обеспечивающий стабильную работу под нагрузкой. Также заявлен высокоэффективный GaN-чип с КПД до 93%. В конструкцию включены стандартные средства защиты от перегрева и перегрузок. Стоимость в Китае составляет 79,90 юаней. Пока информации о международном релизе нет, но Ugreen традиционно поставляет большую часть своих продуктов на внешний рынок.