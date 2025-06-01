Модель оснащена 50-мм драйверами, поддержкой виртуального 7.1, системой шумоподавления ENC и аккумулятором на 70 часов работы. Цена — 149 юаней.

Lenovo выпустила в Китае доступную игровую гарнитуру Legion R360, рассчитанную на широкую совместимость и продолжительную автономную работу. Новинка поддерживает три типа подключения: беспроводное 2.4 ГГц через комплектный USB Type-C-адаптер, Bluetooth 5.4 и классическое проводное соединение через 3.5-мм разъём. Такая конфигурация позволяет использовать устройство с ПК, смартфонами, планшетами и консолями.

источник изображения: gizmochinaВ основе – 50-миллиметровые драйверы с игровой настройкой и поддержкой виртуального объёмного звука 7.1 при использовании 2.4 ГГц-соединения. Заявленный радиус стабильного беспроводного подключения – до 10 метров. Корпус весит около 230 граммов. Применены амбушюры с дышащим материалом и саморегулирующееся оголовье, а внешняя рама выполнена из лёгкого, но прочного пластика, снижающего давление при длительном ношении. Микрофон получил высокочувствительный сенсор с поддержкой ENC – аппаратной системы шумоподавления, которая фильтрует посторонние звуки и повышает разборчивость речи.

источник изображения: gizmochinaВстроенный аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч рассчитан на 70 часов работы в беспроводном режиме. Для зарядки используется USB-C, в комплект входят кабели длиной 1.2 м (аудио) и 0.5 м (зарядка). Управление функциями — громкость, воспроизведение, микрофон, 7.1-режим и выбор источника – вынесено на одну из чашек. Гарнитура имеет габариты 189×88×221 мм. Частотный диапазон — от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность — 100 дБ ±3 дБ.