Устройство оснащено 2,8-дюймовым экраном, 18-кратным цифровым зумом, двойной кольцевой подсветкой и аккумулятором на 1300 мАч. Цена — от 499 юаней.

Lenovo официально представила цифровую камеру C55, ориентированную на любителей мобильной съёмки и компактных решений. Новинка получила 64-Мп CMOS-сенсор Sony формата 1/3 дюйма, который позволяет снимать изображения с высоким уровнем детализации.

источник изображения: gizmochinaКамера поддерживает 18-кратный цифровой зум. За обработку изображения отвечает встроенный процессор. Устройство оснащено как основной, так и фронтальной камерой с возможностью записи видео в разрешении 4K. Переключение между режимами съёмки реализовано через поворотный управляющий диск, на который также выведены функции интервальной, серийной и замедленной съёмки, а также эффекты и циклическая запись. На задней панели установлен 2,8-дюймовый ЖК-экран для предварительного просмотра и навигации по меню. Для съёмки в условиях слабого освещения предусмотрены два мягких кольцевых светодиода. Также имеется система электронной стабилизации изображения (EIS), снижающая дрожание при съёмке с рук.

источник изображения: gizmochinaГабариты камеры составляют 112×71,5×34,5 мм, вес – около 190 г с аккумулятором. Ёмкость батареи – 1300 мАч, чего достаточно примерно на 2 часа фотосъёмки или до 80 минут непрерывной видеозаписи. Зарядка осуществляется через порт USB-C, а встроенную память можно расширить картой microSD (TF) до 128 ГБ. Lenovo C55 доступна в белом цвете. В комплект входят ремешок, чехол и кабель USB-C.