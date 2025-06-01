Устройство получило до девяти портов Ethernet, включая 10GbE, и возможность установки модулей Wi-Fi 7 и LTE.

Banana Pi продолжает развивать линейку одноплатных компьютеров и представила модель BPI-R4 Pro – плату с мощной сетевой начинкой и гибкой конфигурацией, рассчитанную на энтузиастов и разработчиков сетевой инфраструктуры.

источник изображения: notebookcheckВ основе лежит чип MediaTek MT7988A с четырьмя ядрами Cortex-A73, работающими на частоте до 1,8 ГГц. Устройство поддерживает до 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и оснащается 8 ГБ встроенной памяти eMMC – редкость среди подобных систем. Хранилище можно расширить через слот microSD или подключить SSD формата M.2 с интерфейсом PCIe.

Главная особенность новинки – это сетевые возможности. Всего на борту девять портов, включая четыре 2.5GbE и два 10GbE, один RJ45, один SFP. Некоторые из них используют общие линии, поэтому не все могут работать одновременно, но даже с этим ограничением плата предлагает гораздо больше, чем типичный SBC.

источник изображения: notebookcheckДля беспроводной связи предусмотрены разъёмы под модули Wi-Fi, включая адаптеры с поддержкой Wi-Fi 7, а также слот под карту мобильной связи. В наличии полноценный SIM-лоток. Также есть USB 3.2 и USB 2.0 для подключения периферии. Видеовыход HDMI не предусмотрен – это ограничивает сферу применения, но для сетевых задач он и не нужен.

BPI-R4 Pro подойдёт для построения домашних маршрутизаторов, VPN-серверов, NAS-систем или небольших вычислительных кластеров. Использовать его как обычный настольный компьютер смысла нет – для этого у платы банально не хватает интерфейсов. Цены и сроки начала продаж на момент публикации не уточнены.