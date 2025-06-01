Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Oppo готовит бюджетный смартфон Oppo A6i 5G с процессором Dimensity 6300 и батареей на 6000 мАч
Аппарат внешне и технически повторяет уже вышедший Oppo A5x 5G, но, судя по конфигурации камер и памяти, рассчитан на более низкий ценовой сегмент.

Очередная новинка Oppo под модельным номером PKW120 приближается к официальному анонсу: после появления в базе TENAA устройство засветилось и в списке поддерживаемых смартфонов Google Play. Оно указано под коммерческим именем Oppo A6i 5G.

источник изображения: gizmochinaВажный нюанс – кодовое имя OP5DF5L1, которое числится за этой моделью, полностью совпадает с Oppo A5x 5G (PKW110), представленным в Китае ранее. Оба аппарата, судя по спецификациям, собраны на одной платформе, но A6i будет заметно проще.

По данным китайского регулятора, A6i 5G оснащён 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720 × 1604 пикселя. Внутри — неназванный восьмиядерный чип с частотой 2,4 ГГц, почти наверняка это Dimensity 6300. Аккумулятор заявлен ёмкостью 5860 мАч, типовое значение – около 6000 мАч, а сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань.

 источник изображения: gizmochinaУстройство будет доступно в двух конфигурациях: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Камеры упрощены по сравнению с A5x: основная – двойная, на 50 + 2 Мп, фронтальная – 8 Мп. Габариты корпуса составляют 165,71 × 76,25 × 7,99 мм, вес – 194 г.

 источник изображения: gizmochinaДля сравнения, Oppo A5x 5G с аналогичной платформой, но улучшенными камерами (32 + 5 Мп) и объёмом памяти до 12 ГБ ОЗУ, в Китае продаётся за 2299 юаней. Учитывая более скромную конфигурацию A6i, можно ожидать цену ниже 2000 юаней.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#oppo
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Реализация мегапроекта тоннеля Чёрное-Каспийское море столкнулась с трудностями
1
Tom's Hardware сравнили в играх процессоры Ryzen 7 9800X3D и Core Ultra 9 285K
7
Nintendo Switch 2 оснащена аппаратной защитой от взлома с необратимыми последствиями
4
AMD Ryzen AI Max Pro 385 протестирован в Geekbench
+
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
6
Японские ученые установили мировой рекорд скорости интернета - 1 Пб/с
1
Intel выпустит обновленные версии процессоров Arrow Lake-S в 2025 году
+
Google добавляет новые способы ответа на звонки в приложении «Телефон»
+
Realme представила флагманский смартфон Neo7 Turbo
1
Чехия показала модернизированный танк Т-72 с новой силовой установкой и динамической защитой
+
Китайская Lisuan представила собственный видеочип G100 с производительностью уровня RTX 4060
3
Xiaomi готовит сразу две новые модели смартфонов Poco и Redmi к международному запуску
+
NVIDIA сокращает производство GeForce RTX 5000 на 20-30% ради увеличения поставок ИИ-ускорителей
1
Выпущена стабильная версия HyperOS 2.2 для нескольких моделей Xiaomi и Redmi
+
Крупнейшая частная авиакомпания РФ "Сибирь" начала отменять рейсы из-за отсутствия запчастей
1
Sony прекращает производство смартфонов Xperia
+
Перезапуск мультсериала «Царь горы» выйдет в начале августа
1
GTA 6 может включить дополнительные регионы помимо Вайс-Сити
+
Snapdragon X2 Elite получит 18 ядер и поддержку до 64 ГБ ОЗУ
+
Nothing Phone (3) больше не будет использовать Glyph Interface с LED-подсветкой
+

Популярные статьи

Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
75
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
89
Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры
25
Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
2
StepMania — как в Notcoin, только за шаги
+

Сейчас обсуждают

Кот Котин
16:03
говноеды афинажные...
Почему не стоит выкидывать на мусорку старую электронику и как на этом заработать
Иван Обыдённов
16:03
Я поставил на второй комп Linux mint 22.1 и весь нужный софт частично был, частично поставил я без проблем. Согласен, что автор сильно растянул статью и можно было сделать все намного проще, но наверн...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Dark_Cloud
16:03
хотя если попросить ИИ подретушировать этот хтонический ужас - внезапно оказывается, что если не портить внешность специально, то все норм
Арт-директор CDPR рассказал, как сформировалась привычная игрокам внешность Геральта
Galfordo
16:02
сижу на 7700(без Х) производительности за глаза. брал за 17к, нафига тот же 7800x3d в 2 раза дороже , когда производительности в играх там дай бог 15% и то не везде.
Этот процессор еще не вышел, но я уже знаю, что сменю на него свой Core i7-13700KF
Dark_Cloud
16:02
Старый состав цдпр свалил, новый состав никого слушать не собирается, и в итоге Цири у них выглядит как бабка Каланте
Арт-директор CDPR рассказал, как сформировалась привычная игрокам внешность Геральта
Сергей -
16:00
Сделали бы слоты для vram на видяха
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
STALKER1972
15:54
"Народный ПК" должен "играть" в STAKER2 на СРЕДНИХ настройках!!! Всё остальное ЛАЖА, особенно голимая реклам aMD!!!!!
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Май)
Smolskii
15:53
1. sudo apt Update 2. sudo apt Install obs-studio Это настолько сложно? Ты написал гигантскую статью про то что у тебя Обс не устанавливается на дебиан, перепробовал кучу вариантов, даже КОМПИЛЯЦИЮ, К...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Smolskii
15:41
О даа, слава шиндовсу, который, сука, скоро не будет выполнять первую настройку без интернета)
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio
Dark_Cloud
15:37
Генератор кадров видеопамяти требует. Так что не будут.
Mafia: The Old Country и Hell is Us потребуют GPU с 12 ГБ VRAM для не минимальных настроек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем