Аппарат внешне и технически повторяет уже вышедший Oppo A5x 5G, но, судя по конфигурации камер и памяти, рассчитан на более низкий ценовой сегмент.

Очередная новинка Oppo под модельным номером PKW120 приближается к официальному анонсу: после появления в базе TENAA устройство засветилось и в списке поддерживаемых смартфонов Google Play. Оно указано под коммерческим именем Oppo A6i 5G.

источник изображения: gizmochinaВажный нюанс – кодовое имя OP5DF5L1, которое числится за этой моделью, полностью совпадает с Oppo A5x 5G (PKW110), представленным в Китае ранее. Оба аппарата, судя по спецификациям, собраны на одной платформе, но A6i будет заметно проще.

По данным китайского регулятора, A6i 5G оснащён 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720 × 1604 пикселя. Внутри — неназванный восьмиядерный чип с частотой 2,4 ГГц, почти наверняка это Dimensity 6300. Аккумулятор заявлен ёмкостью 5860 мАч, типовое значение – около 6000 мАч, а сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань.

источник изображения: gizmochinaУстройство будет доступно в двух конфигурациях: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Камеры упрощены по сравнению с A5x: основная – двойная, на 50 + 2 Мп, фронтальная – 8 Мп. Габариты корпуса составляют 165,71 × 76,25 × 7,99 мм, вес – 194 г.

источник изображения: gizmochinaДля сравнения, Oppo A5x 5G с аналогичной платформой, но улучшенными камерами (32 + 5 Мп) и объёмом памяти до 12 ГБ ОЗУ, в Китае продаётся за 2299 юаней. Учитывая более скромную конфигурацию A6i, можно ожидать цену ниже 2000 юаней.