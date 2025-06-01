Информации о стоимости пока нет.

Vivo официально начала продажи смартфонов Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G в Бразилии. Несмотря на первоначальные слухи о запуске суббренда, Jovi оказался не новым брендом, а результатом вынужденного ребрендинга. Причиной стала невозможность использования названия Vivo в стране из-за юридического конфликта с местным телеком-оператором Telefônica Brasil, владеющим брендом Vivo на территории Бразилии.

источник изображения: gizmochinaМодель Jovi V50 5G оснащена 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, максимальной яркостью 4500 нит и встроенным сканером отпечатков. Устройство защищено по стандарту IP68/69 и базируется на чипсете Snapdragon 7 Gen 3. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью 90 Вт.

Смартфон комплектуется 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 512 ГБ хранилища UFS 2.2. Основная камера на задней панели – 50 Мп с OIS, дополняется 50-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем и подсветкой Aura. Фронтальная камера – 50 Мп. Работает устройство под управлением Android 15 с оболочкой FunTouch OS 15.

источник изображения: gizmochinaJovi V50 Lite 5G получил такой же 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц, но с пиковой яркостью до 1800 нит. Внутри установлен чип Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ UFS 2.2. Ёмкость аккумулятора – 6500 мА·ч, зарядка также 90 Вт.

Смартфон защищён по стандарту IP65. Для фото и видео предусмотрены 50-Мп основная камера Sony IMX882 и 8-Мп сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера – 32 Мп. Как и старшая модель, Jovi V50 Lite работает на Android 15 с FunTouch OS 15.

Стоимость новинок на момент анонса не раскрыта.