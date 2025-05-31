Устройство весит 170 г, снабжено дисплеем и AI-чипом с температурным контролем.

Baseus выпустила компактный внешний аккумулятор EnerZest P1, толщина которого составляет всего 1,5 см. Новинка входит в серию EnerZest и стоит 107 юаней. Внутри установлен литий-полимерный элемент емкостью 10 000 мАч, поддерживающий выходную мощность до 22,5 Вт. В арсенале — два порта USB-C с возможностью входа и выхода, один USB-A, а также встроенный кабель USB-C, который крепится сбоку корпуса и может использоваться как ремешок для переноски.





источник изображения: gizmochinaУстройство весит около 170 г и покрыто материалом с текстурой кожи с одной стороны и глянцевой металлической отделкой — с другой. На передней панели расположен полупрозрачный цифровой дисплей, отображающий заряд в процентах, текущее напряжение и силу тока. EnerZest P1 поддерживает быстрые зарядные протоколы PD, SCP, FCP и QC, обеспечивая совместимость с устройствами Apple, Huawei, Xiaomi и Samsung. Внутри используется AI-чип, который управляет температурой и током с точностью до ±1°C. Для отвода тепла применён графеновый теплоотводящий материал. Это защищает устройство от перегрева, короткого замыкания и избыточной зарядки. Павербанк поддерживает режим низкого тока для зарядки компактной электроники, включая беспроводные наушники и смарт-часы. Устройство сертифицировано для перевозки в гражданской авиации и может использоваться в самолётах и поездах.