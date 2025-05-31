Устройство доступно от $89, поставки обещаны в сентябре 2025 года. Как и в большинстве проектов на Kickstarter, сроки исполнения не гарантированы и зависят от успешного завершения производства.

Компания Muitavy начала краудфандинговую кампанию по выпуску настольного зарядного устройства 4-in-1 с суммарной мощностью до 200 Вт. Устройство построено на GaN-компонентах и оснащено тремя встроенными USB-C кабелями, каждый из которых обеспечивает до 165 Вт при одиночной нагрузке. При параллельной работе двух кабелей мощность ограничивается до 100 Вт на порт. Длина каждого кабеля — 80 см, на концах предусмотрены магнитные фиксаторы для удержания в нерабочем положении.

источник изображения: notebookcheckЧетвёртый канал реализован через разъём USB-A, предназначенный для менее требовательных устройств. Производитель отдельно предлагает беспроводной адаптер для Apple Watch по цене $19. В корпус встроен переходник USB-C/Lightning и слот для SD-карты, однако характеристики последнего, включая скорость чтения и записи, не уточняются. Зарядная станция поддерживает четыре стандарта розеток: US, EU, UK и AU. Габариты составляют 145 × 73 × 73 мм, корпус выполнен в тёмно-сером цвете.

источник изображения: notebookcheckСтоимость базового комплекта на этапе кампании составляет $89, что на $70 ниже заявленной розничной цены в $159. Глобальная доставка планируется на сентябрь 2025 года. При этом, как и в большинстве проектов на Kickstarter, сроки исполнения не гарантированы и зависят от успешного завершения производства.