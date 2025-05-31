В Китае новинка стоит около $70, сроки выхода за пределами страны пока неизвестны.

источник изображения: notebookcheckHonor представила новую линейку умных часов Watch Fit, которая включает два варианта — Vitality Edition и Elegant Edition. Устройства отличаются оформлением, но технически идентичны. Версия Vitality получила сенсорный AMOLED-дисплей с диагональю 1,32 дюйма и разрешением 466×466 пикселей. На корпусе предусмотрена одна функциональная кнопка с распознаванием короткого, длинного и двойного нажатия, позволяющая быстро переключаться между основными функциями и режимами.

источник изображения: notebookcheckЧасы оснащены полным набором сенсоров, включая мониторинг частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма, что особенно полезно для анализа уровня стресса и восстановления организма после физических нагрузок. При толщине 9,9 мм и весе около 26 граммов устройство также обеспечивает шагомер, трекинг активности и ведение статистики по сну. Для навигации доступны все основные спутниковые системы — GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и Beidou, что позволяет точно отслеживать перемещения даже в сложных условиях городской застройки.

источник изображения: notebookcheckКроме того, предусмотрен NFC-модуль для бесконтактных платежей, встроенные микрофон и динамик для работы в режиме Bluetooth-гарнитуры и голосового управления. Уровень водонепроницаемости заявлен до 5 АТМ, что позволяет использовать часы при плавании и в условиях высокой влажности. В Китае Honor Watch Fit Vitality Edition оценена примерно в 70 долларов. Информация о международных поставках пока отсутствует.