Основная камера на 50 МП на базе сенсора Sony LYTIA 600.

Motorola выпустила смартфон Moto G56 5G с акцентом на защиту, производительность и современные интерфейсы в бюджетной категории. Новинка построена на 6-нм платформе MediaTek Dimensity 7060 и работает под управлением Android 15. В конфигурации предусмотрены 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ через microSD. Поддерживаются две SIM-карты: физическая и eSIM, слот для карты памяти вынесен отдельно.

Смартфон получил 6,72-дюймовую IPS-панель разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Несмотря на отсутствие AMOLED, дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Отношение площади экрана к фронтальной панели составляет 87%. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с зарядкой на 30 Вт. Вес устройства – 200 г. Заявлена влагопылезащита по стандартам IP68 и IP69, что подразумевает устойчивость к кратковременному погружению и воздействию воды под давлением.

Основная камера использует 50-МП сенсор Sony LYTIA 600 с фазовым автофокусом и технологией Quad Pixel. Дополняет её 8-МП сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера – 32 МП. В арсенале – ночной режим, портретная съёмка, ручные настройки и 8-кратный цифровой зум. Также применяются алгоритмы ИИ для обработки изображений.

Аудиосистема построена на стереодинамиках с поддержкой Dolby Atmos. Сохранился 3,5-мм аудиовыход. Из коммуникаций – Wi-Fi 6, Bluetooth, поддержка NFC в отдельных регионах. Установлена защита ThinkShield, доступен Google Assistant.

Единственная модификация с 8/256 ГБ стоит 250 евро в странах ЕС. Даты выхода в других регионах пока не объявлены.