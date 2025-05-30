В серии iQOO 15 появится модель Ultra с 6,85-дюймовым дисплеем Samsung Lipo, перископической камерой, беспроводной зарядкой и активным охлаждением. Обе модели получат Snapdragon 8 Gen 4 (Elite 2), металлические рамки, защиту IP68/69 и ультразвуковой сканер отпечатков в экране.

iQOO готовит запуск новой флагманской линейки смартфонов iQOO 15, которая, по данным инсайдера Digital Chat Station, впервые за два поколения будет включать не только стандартную модель, но и более продвинутую версию Ultra. В прошлом году бренд ограничился только iQOO 13, пропустив вариант Pro.

Согласно утечкам, обе версии получат одинаковый 6,85-дюймовый плоский OLED-дисплей Samsung с технологией Lipo. Эта схема компоновки позволяет уменьшить рамки и добиться симметричного дизайна фронтальной панели. Кроме того, обе модели будут оснащены перископическим телеобъективом.

Модель iQOO 15 Ultra предложит более продвинутые возможности, включая поддержку беспроводной зарядки и новый перископический модуль с 50 Мп сенсором, размером 1/1,95" и пикселем 0,8 мкм. Также ведётся тестирование активного охлаждения с вентилятором и игровых плечевых клавиш, которые, по всей видимости, будут доступны только в Ultra-версии.

Обе модели будут построены на платформе Snapdragon 8 Elite 2 и получат отдельный дисплейный чип iQOO. Предполагается наличие металлической средней рамки, ультразвукового сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран, и защиты корпуса по стандарту IP68 или IP69.

По предварительной информации, iQOO 15 Ultra может получить аккумулятор ёмкостью свыше 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Дата анонса пока не раскрыта, но устройство, судя по характеристикам, будет позиционироваться как топовое решение с уклоном в геймерский сегмент.