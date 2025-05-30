Устройство получило 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, батарею на 5500 мАч с зарядкой 45 Вт и поддержку AI-функций

Компания Tecno анонсировала в Индии новый смартфон Pova Curve 5G, который стал самым тонким устройством бренда с изогнутым экраном и поддержкой сетей пятого поколения.

Аппарат получил 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2436 × 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковым уровнем яркости до 1300 нит. Радиус кривизны составляет 55°, а защита обеспечена стеклом Corning Gorilla Glass 5. При толщине корпуса 7,5 мм и массе 188,5 г устройство сертифицировано по стандарту IP64 – оно устойчиво к пыли и брызгам, но не является водонепроницаемым.

Смартфон построен на 4-нм платформе MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, комплектуется 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, без поддержки карт памяти.

В качестве ОС используется Android 15 с оболочкой HiOS 15. Tecno гарантирует одно крупное обновление до Android 16 и два года патчей безопасности. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и сертификацией TUV Rheinland на 1800 циклов зарядки.

Камера представлена двумя модулями: основной 64-Мп сенсор Sony IMX682 формата 1/1,73" и 2-Мп датчик глубины. В арсенале – множество функций на базе ИИ, включая голосовой помощник с автоответом, шумоподавление, перевод в реальном времени и краткое резюме после звонков. Есть встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, ИК-датчик, стереодинамики с Dolby Atmos и модуль NFC.