Система поддерживает подключение до четырёх 4K-мониторов и работает под управлением Windows 11 с возможностью ручной настройки через ROG BIOS.

ASUS начала продажи ROG NUC 2025 – компактного мини-ПК с актуальной платформой Intel и флагманской мобильной графикой NVIDIA. Новинка появилась на JD.com и представляет собой производительное решение в форм-факторе объёмом 3 литра.

Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 9-275HX с 24 ядрами и 24 потоками, работающий на частоте до 5,4 ГГц и оснащённый 76 МБ кэш-памяти. Чип относится к семейству Meteor Lake и дополнен встроенным NPU. За графику отвечает мобильная RTX 5080 с заявленным TGP до 175 Вт и поддержкой DLSS 4, Smooth Motion и пакета NVIDIA Studio. Суммарное энергопотребление процессора и видеокарты достигает 250 Вт. Система укомплектована 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 2 ТБ.

Несмотря на габариты 282,4 × 187,7 × 56,5 мм, охлаждение построено на трёх вентиляторах, двух испарительных камерах и раздельных воздушных потоках для CPU, GPU, памяти и накопителя. Это обеспечивает стабильную производительность даже под высокой нагрузкой.

ROG NUC 2025 сохранил внешний вид предыдущей модели, но получил обновлённую RGB-подсветку с поддержкой игровых сценариев. Фронтальная панель включает разъём для наушников (3,5 мм), USB-C 3.2 Gen 2 и два USB-A 3.2. На тыльной части –– четыре USB-A 3.2 Gen 2, Thunderbolt 4, два HDMI 2.1, два DisplayPort 2.1 и сетевой порт 2.5G Ethernet. Поддерживается одновременная работа с четырьмя 4K-дисплеями.

Из беспроводных интерфейсов заявлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Устройство работает на Windows 11 и оснащено прошивкой ROG BIOS, позволяющей вручную настраивать напряжения, параметры памяти и вентиляцию. Контроль за системой осуществляется через фирменное ПО Armoury Crate. Корпус соответствует стандарту MIL-STD-810H по надёжности и допускает апгрейд без использования инструментов.