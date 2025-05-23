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Аскар_Техник
Honor представила смартфон с процессором Snapdragon 7 Gen 3 и аккумулятором на 5300 мАч
Honor 400 получил 6,55-дюймовый экран с частотой 120 Гц, чип Snapdragon 7 Gen 3, две камеры с главным сенсором на 200 МП, аккумулятор на 5300 мАч и шесть лет поддержки Android.

Honor пополнила серию 400 двумя новыми моделями - Honor 400 и Honor 400 Pro. Они продолжают дизайнерскую линию 400 Lite, но предлагают более мощное железо и оригинальные функции. У базовой модели плоская рамка, круглый вырез под фронтальную камеру и трапециевидный блок задних камер. Устройство оснащено 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2736 × 1264, 120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и ШИМ-затемнением на 3840 Гц. Сенсор работает даже во влажной среде и с перчатками.

Внутри - Snapdragon 7 Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти, на выбор предлагается 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Слот для microSD не предусмотрен. Основная камера включает 200-МП сенсор f/1.9 с OIS и 12-МП ширик f/2.2 (112°), способный снимать макро. Фронтальная камера - 50 МП. Среди возможностей - AI-ластик, удаляющий объекты и отражения, «AI Image to Video», превращающая снимки в видео, и «Moving Photo Collage», создающая ролики из нескольких анимированных фотографий.

Honor 400 получил аккумулятор на 5300 мАч с зарядкой 66 Вт, а глобальная версия предложит батарею на 6000 мАч с быстрой зарядкой до 80 Вт. Также предусмотрены стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и две SIM-карты. Телефон поставляется с MagicOS 9.0 на базе Android 15 и будет получать обновления Android и патчи безопасности в течение шести лет. Также заявлены функции Magic Portal 2.0, AI-перевод, диктофон и защита от дипфейков. Аппарат защищён по стандарту IP65 и SGS 5. Honor 400 доступен в цветах Midnight Black, Meteor Silver и Desert Gold. Стоимость - от 499 евро за модель с 256 ГБ и до 549 евро за вариант с 512 ГБ.

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