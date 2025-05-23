Стоимость устройства в Европе стартует с 799 евро.

Honor 400 Pro стал флагманом новой серии Honor N, в которую также входят модели Honor 400 и Honor 400 Lite. Пока неизвестно, появится ли в линейке Ultra-версия, как это было с Honor 300. Пока что 400 Pro предлагает флагманские характеристики и узнаваемый внешний вид: дисплей с изогнутыми гранями, нестандартным блоком камер и вырезом в дисплее в форме таблетки.

Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800 × 1280, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит. Экран поддерживает 3840-Гц ШИМ, ультратёмный режим, AI-фильтрацию синего света и другие фирменные технологии защиты зрения. В вырезе - 50-Мп портретная селфи-камера и, предположительно, 2-Мп датчик глубины.

Основная камера включает 200-Мп сенсор с OIS, 50-Мп телефото Sony IMX856 и 12-Мп сверхширик с макрорежимом. Есть поддержка съёмки и редактирования с AI, включая удаление объектов, создание анимированных коллажей и преобразование фото в видео. Поддерживается обмен живыми фото между Android и iPhone.

Устройства работает на Snapdragon 8 Gen 3 и оснащается 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. За автономность отвечает кремниево-углеродный аккумулятор на 5300 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной - 50 Вт. Смартфон защищён от воды и пыли по уровням IP68 и IP69, а также сертифицирован SGS на устойчивость к падениям.

Honor 400 Pro работает под управлением MagicOS 9 на Android 15 и получит 6 лет обновлений. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и двух SIM-карт.

В Европе смартфон доступен с сегодняшнего дня в цветах Midnight Black и Lunar Grey по стартовой цене 799 евро.