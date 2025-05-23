Устройство обеспечивает до 9 дней автономной работы, предлагает предварительный просмотр камеры смартфона и может разблокировать автомобили Xiaomi.

Xiaomi представила Watch S4 15th Anniversary Edition — усовершенствованную версию своих умных часов, выпущенных всего два месяца назад.

Новинка дебютировала вместе с Civi 5 Pro, Xiaomi 15S Pro и планшетом Pad 7 Ultra. В отличие от стандартной модели, юбилейное издание получило не только переработанный внешний вид, но и заметные аппаратные улучшения, подчёркивающие премиальный статус устройства.

Это первые смарт-часы компании, оснащённые чипсетом семейства Xring — здесь используется энергоэффективный Xring T1, разработанный с акцентом на автономность и стабильность работы. По заверениям производителя, часы способны проработать до 9 дней без подзарядки даже при активной функции eSIM. Более того, встроенный модем увеличивает сетевую производительность до 35% в сравнении с предыдущими поколениями, согласно внутренним тестам Xiaomi.

Среди новых возможностей — просмотр изображения с камеры сопряжённого смартфона в режиме реального времени, а также поддержка функции разблокировки автомобилей Xiaomi с помощью часов, чего не предлагает стандартная версия. Это делает устройство особенно интересным для пользователей экосистемы бренда.

Watch S4 15th Anniversary Edition поступили в продажу в Китае по цене 1 299 юаней и доступны в чёрной и зелёной расцветках под названием Flame. Пока неизвестно, появится ли модель на глобальном рынке.