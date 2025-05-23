Устройство нацелено на конкуренцию с Galaxy Tab S10 Ultra. Стартовая цена - от 5 699 юаней.

Xiaomi представила планшет Pad 7 Ultra, расширив линейку вместе с моделями Civi 5 Pro и Xiaomi 15S Pro. Это первая модель компании, работающая на базе новейшего 3-нм чипсета Xring O1, который включает 10-ядерный процессор и 16-ядерную графику, обещающие высокую производительность и энергоэффективность.

Новинка позиционируется как прямой конкурент Galaxy Tab S10 Ultra и получила 14-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 3200 × 2136 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Панель выполнена с соотношением сторон 3:2 и имеет аккуратный вырез под фронтальную камеру OmniVision OV32D (32 Мп, 1/3,6"). Основная камера использует 50-Мп сенсор Samsung ISOCELL JN1 (1/2,76"), который обеспечивает достойное качество съёмки в сегменте планшетов.

Устройство укомплектовано аккумулятором на 12 000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, что заметно выделяет его среди конкурентов по времени автономной работы и скорости пополнения заряда. При этом корпус остался ультратонким — всего 5,1 мм, а масса не превышает 609 г без учёта аксессуаров.

Pad 7 Ultra совместим с фирменными аксессуарами — стилусом и клавиатурой, в которую встроен увеличенный трекпад для удобной работы с интерфейсом.

На старте планшет доступен в конфигурациях с 12/256 ГБ за 5 699 юаней и с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти за 7 399 юаней. Пока неизвестно, планирует ли Xiaomi выпуск глобальной версии устройства.