Цены стартуют от $8200, каждый экземпляр собирается вручную.

Компания Caviar анонсировала новую коллекцию кастомных смартфонов Corona, основанную на iPhone 16 Pro и Pro Max. Вдохновлённая эстетикой швейцарского часового искусства, линейка предлагает полностью переработанный дизайн корпуса и камеры. Основное нововведение - симметричный треугольный модуль камеры в изогнутом обрамлении, созданный как альтернатива стандартной диагональной компоновке Apple.

Коллекция включает четыре модели. Версия Nightwing выполнена в духе Patek Philippe Calatrava 6007G и украшена гильошированной гравировкой, имитирующей циферблат часов. Вариант Tapisserie отсылает к Audemars Piguet Royal Oak, сочетая сетчатую текстуру с титановой и золотой отделкой. Модель Hexagon создана под влиянием Rolex Sea-Dweller, отличается сдержанным стилем и чёткими гравюрами. Самая декоративная версия - Sky Filigree - оформлена по мотивам Patek Philippe Sky Moon Tourbillon с барочной гравировкой и небесными элементами.

Каждое устройство собрано вручную, корпус выполнен из титана с PVD-покрытием, а задняя панель - из ювелирного сплава с нанесённым 24-каратным золотом. В отделке используются элементы ручной гравировки, что придаёт смартфону статус предмета высокой часовой эстетики, а не просто гаджета. Модели Corona будут выпущены ограниченным тиражом для iPhone 16 Pro и Pro Max, с возможностью кастомизации под заказ. Цены стартуют от 8200 долларов США, оформить предзаказ можно на официальном сайте бренда.