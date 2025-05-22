Ноутбук Acer Swift Neo доступен в розовом золоте и стоит 61 990 рупий (примерно 58 000 рублей).

Acer представила в Индии новую модель премиального ультрабука Swift Neo с интеграцией AI-функций. Устройство нацелено на студентов, профессионалов и создателей контента, которым нужно мощное и лёгкое решение в стильном корпусе.

Swift Neo оснащён 14-дюймовым OLED-дисплеем WUXGA с охватом 92% NTSC и 100% sRGB, обеспечивающим точную цветопередачу и насыщенные визуальные эффекты. Корпус выполнен из алюминия, а вес ноутбука составляет всего 1,2 кг. Внутри - процессор Intel Core Ultra 5 и графика Intel Arc, обеспечивающие высокую отзывчивость в задачах мультимедийной обработки и повседневной работе. Поддерживается до 32 ГБ LPDDR5 оперативной памяти и SSD PCIe 4.0 ёмкостью до 1 ТБ.

Особое внимание уделено возможностям на базе искусственного интеллекта. Ноутбук готов к использованию Microsoft Copilot и использует Intel AI Boost для локальных AI-задач, включая улучшенные видеозвонки и средства конфиденциальности. Также предусмотрена клавиша Copilot, алмазный тачпад, подсветка клавиатуры, сканер отпечатков пальцев и удобный шарнир, открывающийся одной рукой. Для видеосвязи используется FHD-вебкамера с разрешением 1080p. Swift Neo оснащён Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и двумя портами USB-C. Защита реализована через биометрическую аутентификацию и технологии на базе защищённого ядра Windows. Автономность устройства заявлена на уровне 8,5 часов. В Индии Swift Neo доступен по цене 61 990 рупий в единственном цветовом исполнении - розовое золото.