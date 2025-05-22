Анонс в Китае ожидается в октябре, а глобальный релиз - в январе 2026 года.

OnePlus пропустит модель с номером 14 - как и в случае с OnePlus 4, бренд избегает этой цифры из-за суеверий, распространённых в некоторых странах Азии. Вместо неё прямым продолжением OnePlus 13 станет OnePlus 15, и подробности об устройстве уже начали появляться.

Согласно данным Digital Chat Station, OnePlus 15 построен на базе чипа SM8850 - это предварительное имя нового флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 4, также известного как Snapdragon 8 Elite 2. Основной акцент в модели сделан на производительность и энергоэффективность. Это может означать, что кардинальных изменений в камере по сравнению с предшественником не предвидится.

Одной из главных особенностей станет плоский LTPO-дисплей размером 6,78 дюйма с разрешением 1.5K и ультратонкими рамками. Этого удалось добиться за счёт применения технологии LIPO, обеспечивающей симметричный и аккуратный внешний вид. Это значительный отход от изогнутых экранов с разрешением 2K, применявшихся в серии с момента OnePlus 7 Pro.

Ожидается, что OnePlus 15 получит аккумулятор ёмкостью около 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт как по проводу, так и беспроводным способом. Несмотря на такой аккумулятор, инженеры работают над тем, чтобы корпус остался тонким и лёгким. Среди прочих особенностей - вибромотор 0916, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, размещённый в одной точке, и задняя панель из стекловолокна. Смартфон будет защищён от пыли и воды по стандарту IP68/IP69.

На стадии тестирования находятся две версии основной камеры, обе с тройной конфигурацией на 50 Мп: основной сенсор (включая возможный вариант с увеличенным размером), ультраширик и перископ с трёхкратным приближением. Рассматриваются разные типы сенсоров для телефотомодуля - как малые, так и среднего размера. OnePlus 15, по предварительной информации, дебютирует в Китае в октябре 2025 года, а мировая премьера запланирована на январь 2026-го.