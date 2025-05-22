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Аскар_Техник
Realme официально показала прозрачную версию смартфона Neo 7 Turbo
Смартфон получил уникальный дизайн с визуализацией внутренних компонентов под прозрачной крышкой и поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.

Realme представила официальный дизайн Neo 7 Turbo, который дебютирует в Китае 29 мая. Компания опубликовала изображение прозрачной серой версии устройства, отличающейся эффектной задней панелью с имитацией внутренней компоновки. Как утверждает производитель, отображение компонентов под крышкой воссоздано почти в масштабе 1:1. Для создания высокотехнологичного визуального стиля Realme использовала лазерную гравировку и многослойную текстуру, а контуры NFC-катушки были дополнительно подчеркнуты. Также под линзой заметен зеленый элемент, который может играть роль индикатора зарядки.

По слухам, Neo 7 Turbo получит плоский дисплей с разрешением 1.5K, аккумулятор на 7000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Внутри - чипсет MediaTek Dimensity 9400e, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ UFS 4.0. Смартфон будет поставляться с Android 15 и оболочкой Realme UI 6.

Основная камера, по предварительным данным, будет использовать 50-Мп сенсор Sony IMX882 с оптической стабилизацией. Также ожидаются 8-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телефото. Не исключено, что эта модель станет международной версией будущего Realme GT 7. На китайском рынке Neo 7 Turbo будет конкурировать с OnePlus Ace 5 Racing Edition, iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro. Ожидается, что новинка будет стоить от 2500 до 3000 юаней.

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#realme
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