Устройство уже прошло сертификацию в Китае и, по слухам, будет представлено ближе к концу июня. Вероятно, на глобальном рынке оно появится как Xiaomi 15T Pro.

После выхода планшета Xiaomi Pad 7 Ultra и смартфона Xiaomi 15S Pro компания сосредоточилась на подготовке следующей презентации. На этот раз в центре внимания окажется суббренд Redmi, который собирается представить флагманскую модель K80 Ultra - на внутреннем рынке она будет известна как Redmi K80 Extreme Edition. Новинка уже получила сертификацию в Китае под номером модели 25060RK16C.

Согласно информации инсайдера Digital Chat Station, Redmi K80 Ultra оснастят аккумулятором на 7400 мАч, что заметно больше, чем у большинства современных флагманов. Также подтверждена поддержка быстрой зарядки мощностью около 100 Вт. Смартфон получит платформу Dimensity 9400+, улучшенные вибромотор и аудиосистему, что подтверждает ранние утечки о технических улучшениях всей серии Xiaomi 15T.

По предварительным данным, K80 Ultra станет основой для международной модели Xiaomi 15T Pro. Хотя устройства не будут идентичными, у них, скорее всего, совпадут дизайн, корпус, дисплей и чипсет. Такой подход уже применялся Xiaomi в предыдущих поколениях.

Точная дата анонса пока неизвестна, но инсайдеры указывают на вторую половину июня. Это связано с тем, что устройство не успеют подготовить к распродажам 18 июня, популярным в Китае. Ожидается, что вместе с Redmi K80 Ultra покажут и компактный игровой планшет бренда.