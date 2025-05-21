Ожидается, что смартфон получит батарею на 6500 мАч с зарядкой 90 Вт и цену от 50 000 рупий.

Vivo готовит к выпуску новый компактный флагман X200 FE. Устройство прошло обязательную сертификацию NBTC в Таиланде, подтвердив финальное название модели и номер V2503, что свидетельствует о приближении официального анонса. Параллельно появилась регистрация в базе европейского регулятора ЕЭС, указывающая на запуск в регионе в обозримом будущем.

Ранее этот смартфон был замечен на других сертификационных платформах - SIRIM в Малайзии и TUV, отвечающей за проверку параметров зарядки и батареи. Совокупность этих регистраций указывает на подготовку международного релиза, включая выход в Индии, где старт продаж ожидается в июле.

Согласно предварительным данным, X200 FE получит 6,31-дюймовый OLED-дисплей с LTPO-матрицей, разрешением 1,5K и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Vivo делает серьёзный упор на возможности камеры: ожидается тройной модуль с 50-Мп основным сенсором, 8-Мп сверхширокоугольной камерой и 50-Мп перископическим телеобъективом Sony IMX882 с поддержкой оптического зума. Фронтальная камера также будет 50-мегапиксельной.

Аппаратной основой выступит флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9400e, обеспечивающий высокую производительность при энергоэффективной работе. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, а быстрая зарядка мощностью до 90 Вт подтверждена данными TUV. Из коробки смартфон будет работать на базе FunTouch OS 15, построенной на Android 15, что обеспечит доступ к последним функциям ОС.

В Индии ожидается две конфигурации: 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ хранилища и более продвинутая версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Ценовой диапазон - от 50 000 до 60 000 рупий.