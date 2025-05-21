В линейке представлены две модели: mini tower PM700MK с возможностью установки RTX 5070 и компактный SFF-вариант PM700SK с графикой до RTX A400.

ASUS анонсировала серию настольных ПК ExpertCenter P700, ориентированную на корпоративный сегмент. Это первые десктопы, относящиеся к категории Copilot+ PC, и они открывают линейку с двумя моделями - PM700MK и PM700SK.

PM700MK выполнен в формате mini tower. Устройство получило строгий, сдержанный дизайн с широким набором портов, обеспечивающим гибкость при подключении периферии, и поддерживает установку дискретной видеокарты Nvidia RTX 5070, подходящей как для работы с графикой, так и для задач ИИ-обработки. Конкретные модели процессоров пока не названы, однако подтверждена поддержка новых чипов Ryzen AI 300-й серии с интегрированным NPU производительностью до 50 TOPS, что открывает возможности для использования локальных ИИ-сценариев без загрузки на облачные сервисы.

Модель PM700SK представляет собой SFF-систему с компактным корпусом, построенным на той же аппаратной платформе, что и mini tower. Она ориентирована на пространства с ограниченным рабочим местом и использует видеокарту Nvidia RTX A400, оптимизированную для рабочих станций. Также поддерживаются процессоры Ryzen AI с тем же уровнем NPU-производительности.

Обе модели выполнены в корпусах, не требующих использования инструментов при обслуживании или модернизации, что упрощает эксплуатацию. Они соответствуют стандарту надёжности MIL-STD-810H и комплектуются фирменным программным обеспечением ASUS AI ExpertMeet, предназначенным для повышения качества видеосвязи за счёт интеллектуальной фильтрации шума, автофрейминга и оптимизации изображения.

Информация о сроках начала продаж и ценах пока не представлена, но устройства позиционируются как надёжное решение для бизнеса с упором на ИИ и безопасность.