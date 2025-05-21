Устройства получили экраны 144 Гц, до 16 ГБ ОЗУ, системы охлаждения и аккумуляторы до 12 050 мАч.

В Китае состоялся анонс двух новых планшетов бренда iQOO - моделей Pad 5 и Pad 5 Pro. Устройства ориентированы на развлекательное и офисное использование, получили мощные процессоры от MediaTek, продвинутые системы охлаждения и яркие дисплеи с частотой обновления 144 Гц.

Базовая модель iQOO Pad 5 оснащена 12,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2.8K (2800 × 1968), пиковой яркостью 900 нит и частотой 144 Гц. Внутри - флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ. Камеры - фронтальная на 5 Мп и тыльная на 8 Мп. Звук обеспечивают шесть динамиков, а за беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Планшет работает на OriginOS 5, адаптированной под большие экраны, и поддерживает функцию второго дисплея для ПК или удалённого доступа к рабочему столу.

Ёмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, зарядка - до 44 Вт по USB-C 3.2 Gen 1. Для отвода тепла используется трёхмерная система охлаждения с пластиной площадью 34 200 мм². Доступны три цветовых варианта: зелёный, серебристый и серый. Варианты конфигураций: 8+128 ГБ (2399 юаней), 8+256 ГБ (2799 юаней), 12+256 ГБ (3099 юаней), 16+512 ГБ (3499 юаней).

Старшая модель iQOO Pad 5 Pro получила увеличенный 13-дюймовый экран с разрешением 3.1K (3096 × 2064) и теми же параметрами частоты и яркости. За производительность отвечает более мощный чип Dimensity 9400+ в сочетании с 16 ГБ ОЗУ и накопителем до 512 ГБ. Поддержка карт памяти отсутствует.

Модель Pro оснащена 8-Мп фронтальной и 13-Мп задней камерами, системой из восьми динамиков, разблокировкой по лицу и USB-C для аудио. Сканера отпечатков пальцев и разъёма 3,5 мм нет. Устройство питается от аккумулятора на 12 050 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт и имеет увеличенную охлаждающую пластину - 40 600 мм². Толщина корпуса - 6,07 мм, что делает планшет одним из самых тонких среди моделей с аналогичными характеристиками.