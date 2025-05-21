Устройство получило разогнанный чип Snapdragon 8 Elite Leading Version с частотой 4,47 ГГц, 24 ГБ LPDDR5X и 1 ТБ UFS 4.0, экран 144 Гц и Android 15. Анонс намечен на 26 мая.

Компания Nubia официально объявила о скором запуске новой игровой серии Red Magic 10S Pro. Презентация состоится 26 мая в Китае, и уже сейчас известно, что линейка предложит как минимум две конфигурации. Главный акцент сделан на старшую модель Red Magic 10S Pro+, которая недавно появилась в базе AnTuTu и продемонстрировала внушительный результат - 3 157 833 балла.

Смартфон с модельным номером NX789S_V2A получил флагманский чип Snapdragon 8 Elite Leading Version - это разогнанная версия обычного Snapdragon 8 Gen 3 с максимальной частотой до 4,47 ГГц. В паре с ним работает 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопитель объёмом 1 ТБ на быстрой флеш-памяти UFS 4.0. В синтетическом тестировании устройство показало следующие результаты: 751 409 баллов в тесте процессора, 1 284 404 - в графике, 591 635 - в скорости памяти и 530 385 - по части пользовательского интерфейса.

Red Magic 10S Pro+ также оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и работает под управлением Android 15. По заявлению Nubia, в смартфоне используется дополнительный игровой чип Red Core R3, отвечающий за расширенные игровые функции, тактильную отдачу, аудиоэффекты и кастомизацию.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, а также режим байпасной зарядки, позволяющий питать смартфон напрямую от адаптера, минуя батарею.

Топовая версия с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя выйдет под названием Red Magic 10S Pro+. Вероятно, модели с меньшими объёмами будут обозначаться как Red Magic 10S Pro.