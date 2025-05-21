Meizu анонсировала на глобальном рынке серию Note 22, в том числе флагманский Note 22 Pro 5G с чипом Snapdragon 7s Gen 3 и батареей на 6200 мАч с зарядкой 80 Вт.

Meizu расширила присутствие на международном рынке, представив серию смартфонов Note 22. Флагманом линейки стал Note 22 Pro 5G, который оценили в 299–369 долларов США в зависимости от конфигурации. Он оснащён чипсетом Snapdragon 7s Gen 3, что делает его самым производительным устройством в линейке и ориентирует на требовательных пользователей.

По дизайну модель выглядит сдержаннее, чем Note 21 Pro 4G, однако это связано с её происхождением - перед нами глобальная версия китайского Note 16 Pro. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 80 Вт, AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления и, по заявлению производителя, повышенную износостойкость. Последнее может включать как защиту элементов корпуса, так и оптимизацию системы питания под долговременные нагрузки.

Ванильная версия Note 22 5G выделяется восьмиугольным блоком камер с сенсорами 108 + 8 + 2 МП и 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц. В отличие от Pro-версии, здесь используется батарея на 5000 мАч с зарядкой 40 Вт — решение скромнее, но всё ещё актуальное для повседневного использования.

Бюджетная серия Mblu 22 стартует с модели на SoC Helio G99, 6,79-дюймовым HD+ дисплеем с частотой 90 Гц и ценником от 79 долларов США. Более продвинутый Mblu 22 Pro получил чип Helio G81 и обновлённый корпус, вдохновлённый флагманами Huawei. Стоимость варьируется от 99 до 129 долларов США в зависимости от модификации.