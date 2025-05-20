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Аскар_Техник
Pulsar и Noctua представили мышь Feinmann F01 с встроенным вентилятором
Устройство охлаждает ладонь игрока во время игровых сессий. Релиз намечен на ноябрь 2025 года.

Компания Pulsar совместно с Noctua разработала нестандартную версию игровой мыши Feinmann F01, которая выделяется встроенным вентилятором. Корпус новинки выполнен в фирменных коричнево-бежевых цветах Noctua, а через крупные отверстия на верхней панели просматривается 40-миллиметровый кулер NF-A4x10.

Инженеры Pulsar выбрали именно этот вентилятор из-за его компактности, низкого уровня шума и надёжности. Он рассчитан на длительную эксплуатацию и практически не слышен даже в полной тишине — заявленный уровень шума не превышает 17,9 дБ.

 Вентилятор в мыши предназначен не для охлаждения её компонентов, а для обдува ладони пользователя. Это решение ориентировано на киберспортсменов и геймеров, для которых сухие руки критичны при высокоточной работе.

Feinmann F01 оснащена высокоточным сенсором XS-1 с разрешением 32 000 DPI, ускорением 50G и максимальной скоростью 750 дюймов в секунду. Частота опроса достигает 8000 Гц, а оптические переключатели Kailh рассчитаны на 80 миллионов нажатий.

Несмотря на встроенный кулер, мышь остаётся очень лёгкой — всего 45 граммов благодаря магниевому корпусу. В комплект входит зарядная станция, что повышает удобство повседневного использования.

Цена пока не объявлена, но с учётом стоимости базовой версии Feinmann F01 в 179 долларов США, модификация с вентилятором, вероятно, окажется ощутимо дороже. Релиз запланирован ограниченным тиражом на ноябрь 2025 года.

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#noctua #pulsar
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