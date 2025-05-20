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Аскар_Техник
iQOO Neo 10 Pro+ получил Snapdragon 8 Elite и аккумулятор на 6800 мАч
Стартовая цена - 2799 юаней за версию с 12/256 ГБ памяти.

Vivo представила iQOO Neo 10 Pro+ — флагманский смартфон с акцентом на производительность в играх и сбалансированную цену. Внешне модель выглядит сдержанно: плоские грани, прямоугольный блок камер, фронтальная камера в вырезе. Лишь синий вариант выделяется пиксельным узором на задней панели.

Главная ставка сделана на мощную начинку. Аппарат построен на чипе Snapdragon 8 Elite, которому помогает фирменный чип Vivo Q2 - он управляет частотой обновления экрана. Панель LTPO AMOLED диагональю 6,82 дюйма получила разрешение 3168 × 1440 и частоту 144 Гц. Максимальная яркость не раскрывается.

Устройство поддерживает 23 диапазона сетей. Также заявлена поддержка Wi-Fi 7 для быстрой загрузки и минимальной задержки в онлайне. Ёмкость аккумулятора — 6800 мАч, а быстрая зарядка мощностью 120 Вт подключается через USB-C. В экран встроен ультразвуковой сканер отпечатков.

Некоторые компромиссы остались: защита корпуса ограничена уровнем IP65, без гарантии полной водонепроницаемости. Система камер состоит из основной камеры на 50 МП с оптической стабилизацией, фронтальной на 16 МП и сверхширокоугольного модуля на 8 МП.

В Китае базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценена в 2799 юаней, топовая конфигурация с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ - в 3999 юаней. О международном релизе пока ничего не известно.

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