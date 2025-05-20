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Аскар_Техник
Minisforum представила мини-ПК UM750L Slim с Ryzen 5 7545U
Устройство вмещается в 0,8-литровый корпус весом 670 грамм, использует эффективное двухвентиляторное охлаждение и предлагает обширный набор портов, включая USB4, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4

Minisforum расширила линейку ультракомпактных компьютеров, представив мини-ПК UM750L Slim с процессором AMD Ryzen 5 7545U. Новинка рассчитана на пользователей, которым важны компактные размеры без компромиссов в производительности. Устройство получило алюминиевый корпус объёмом всего 0,8 литра и весом 0,67 кг.

Внутри установлен 6-ядерный 12-поточный чип Ryzen 5 7545U с архитектурой Zen 3+, максимальной частотой 4,9 ГГц и 16 МБ кэша L3. Интегрированное графическое ядро Radeon работает на частоте до 2,8 ГГц и использует четыре вычислительных блока. Мини-ПК комплектуется 16 ГБ LPDDR5-6400, распаянной на плате. Система поддерживает установку до двух NVMe SSD формата M.2 2280. Один слот использует PCIe 4.0 x4 и обеспечивает до 7000 МБ/с, второй - PCIe 4.0 x2 с пропускной способностью до 3500 МБ/с. Максимально возможный объём хранения - 8 ТБ. Система охлаждения построена на двух вентиляторах, радиаторах с фазопереходными материалами и тепловыми трубками. По данным производителя, такой подход снижает температуру на 25% по сравнению с одновентиляторными решениями. Уровень шума при стандартной нагрузке не превышает 35 дБ.

Варианты подключения включают Ethernet 2.5G, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Спереди - два USB 3.2 Gen 2 Type-A, сзади - USB4 (40 Гбит/с) с поддержкой Power Delivery (вход до 100 Вт, выход 15 Вт), два USB 2.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, аудиоразъём 3,5 мм. Поддерживается подключение до трёх дисплеев с выводом изображения в 8K 60 Гц или 4K 120 Гц. UM750L Slim поставляется с предустановленной Windows 11 Pro и VESA-креплением. Габариты корпуса составляют 130 × 126,5 × 50,4 мм, что делает его подходящим решением для рабочих столов с ограниченным пространством.

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