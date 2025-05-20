Новинка оснащена OLED-дисплеем QHD+ на 120 Гц, до 64 ГБ DDR5-8000, PCIe 4.0 SSD объёмом до 2 ТБ и аккумулятором на 72 Втч. Стартовая цена - 2,299 долларов

С момента показа на CES 2024 о Razer Blade 14 не было слышно более года. В этом году компания ограничилась демонстрацией лишь одного ноутбука на CES, что вызвало вопросы у поклонников компактной серии.

Ответ появится на Computex 2025, куда Razer привезёт актуальный Blade 14 с современным железом от AMD и Nvidia.

источник изображения: notebookcheckНоутбук работает на 10-ядерном Ryzen AI 9 365, построенном на архитектуре Strix Point. Видеоподсистема представлена GeForce RTX 5060 или RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти. Обе карты имеют ограничение мощности до 115 Вт, чтобы удержать нагрев в рамках допустимого. При этом система охлаждения и поддержка DLSS, Frame Generation и MFG позволяют компенсировать ограниченные ресурсы GPU. Blade 14 2025 оснащён 14-дюймовой OLED-матрицей QHD+ (2880 × 1800) с частотой 120 Гц.

Оперативная память может достигать 64 ГБ DDR5-8000, но она распаяна на плате и не подлежит замене. Для хранения данных предлагается SSD PCIe 4.0 объёмом до 2 ТБ. Из портов доступны Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, два USB 4.0, два USB 3.2 Gen2 Type-A, HDMI 2.1, 3,5-мм аудиоразъём и кардридер для microSD. Thunderbolt, как и ожидалось, отсутствует из-за использования AMD-платформы.

Корпус выполнен из алюминия с анодированной ртутной отделкой. Также предусмотрена RGB-клавиатура с индивидуальной настройкой подсветки, шесть стереодинамиков, веб-камера 1080p с поддержкой Windows Hello и аккумулятор на 72 Вт/ч. В комплекте идёт зарядка на 200 Вт.

Стоимость базовой версии с RTX 5060, 16 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ составит 2.299 долларов США. Максимальная конфигурация с RTX 5070, 64 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ обойдётся в 2.999 долларов США.