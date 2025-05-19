На выставке Computex компания Qualcomm раскрыла дату ежегодного саммита, где традиционно представляют новые мобильные чипсеты.

Президент Qualcomm Кристиано Амон подтвердил, что Snapdragon Summit 2025 пройдёт с 23 по 25 сентября на Гавайях. Главной новинкой мероприятия станет флагманский чип Snapdragon 8 Elite 2, который должен прийти на смену актуальному 8 Elite. Презентация пройдет в традиционном формате с участием партнёров компании, журналистов и разработчиков.

Ожидается, что новый чип принесёт заметный прирост производительности. Его максимальная частота составит 4,4 ГГц против 4,32 ГГц у предшественника. В основе — архитектура CPU второго поколения собственной разработки Qualcomm, а объём выделенного графического кэша увеличится с 12 до 16 МБ.

Производство доверено TSMC: 8 Elite 2 будет выпускаться по улучшенному 3-нм техпроцессу N3E. Это обеспечит до 4% прироста производительности и на 9% меньшее энергопотребление при тех же частотах. Также ожидается поддержка новых инструкций SME из архитектуры Arm64, что расширит мультимедийные и графические возможности. Благодаря этим изменениям чип сможет эффективнее работать в задачах, связанных с ИИ и продвинутой визуализацией.

Кроме мобильных решений, Qualcomm анонсирует новое поколение чипов Snapdragon X для ноутбуков, но подробности пока не раскрываются. Вероятно, новая платформа будет конкурировать с грядущими решениями на базе Apple M-серии и AMD Strix Point. Среди первых смартфонов с новым чипсетом ожидаются Xiaomi 16 и 16 Pro. Вскоре к ним присоединятся и другие флагманы: Redmi K90 Pro, Realme GT 8 Pro, OnePlus 14, iQOO 14, Xiaomi 16 Ultra, Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra.