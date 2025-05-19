Ожидается, что новинка станет более доступной альтернативой OnePlus 13s, сохранив актуальные характеристики и дизайнерские решения, характерные для линейки Vivo S.

Смартфон Vivo S30 Pro Mini, по слухам, получит дисплей меньшего размера по сравнению со стандартной моделью S30 - его диагональ составит 6,31 дюйма. Аналогичный форм-фактор, к слову, должен получить и грядущий OnePlus 13s. Предполагается, что новинка от Vivo будет бюджетной альтернативой среди компактных флагманов.

По данным инсайдера Digital Chat Station, в основе устройства может лежать однокристальная система Dimensity 9400e — облегчённая версия Dimensity 9300+, при этом отличия между ними будут минимальны. Это позволит S30 Pro Mini сохранить высокую производительность, оставаясь более доступным решением в линейке.

На опубликованных рендерах видно, что смартфон получит переработанный блок камер, внешне сочетающий элементы дизайна OnePlus 13s и моделей серии S20. Основные объективы расположены в овальной зоне, выполненной в форме таблетки, а рядом находится кольцевая вспышка Aura Light.

Vivo планирует выпустить устройство в четырёх цветах — жёлтом, чёрном, голубом и розовом. Те же расцветки, по всей видимости, будут доступны и для базовой модели S30.

Ожидается, что оба смартфона получат OLED-дисплеи с разрешением 1.5K, технологией LTPO и отверстием под фронтальную камеру. Панели будут изогнутыми по технологии 2.5D, что придаст моделям плавный облик, хотя это может не устроить сторонников плоских экранов, как у Oppo Find X8s.