Модели отличаются компактностью, производительными процессорами Intel Core Ultra 200V, высококлассными OLED-экранами и расширенными возможностями обработки данных с помощью встроенных блоков NPU.

На выставке COMPUTEX 2025 компания Acer представила новые ультратонкие ноутбуки серий Swift Edge 14 AI и Swift Go AI. Устройства ориентированы на продвинутых пользователей и сочетают в себе мощность процессоров Intel Core Ultra 200V, аппаратное ускорение задач ИИ и премиальные OLED-дисплеи.

Модель Swift Edge 14 AI с индексом SFE14-51/T получила корпус из магниево-алюминиевого сплава и весит всего 990 граммов. Она комплектуется 14-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2880 на 1800 точек, частотой обновления 120 Гц и охватом цветового пространства DCI-P3. Это первый ноутбук, оснащённый защитным стеклом Corning Gorilla Matte Pro, которое снижает уровень отражений на экране до 95 процентов.

В максимальной конфигурации Swift Edge 14 AI оснащается процессором Intel Core Ultra 9 288V с графикой Intel Arc и встроенным NPU, способным обрабатывать до 48 TOPS в задачах искусственного интеллекта. Поддерживается до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe Gen 4 объёмом до 1 ТБ. Аккумулятор на 65 Вт·ч рассчитан на 21 час видеопроигрывания. В числе прочих характеристик - подсвечиваемый сканер отпечатков пальцев, клавиатура с защитой от износа, сенсорная панель с поддержкой AI-функций и соответствие стандарту прочности MIL-STD 810H.

В ноутбуке предусмотрены два порта Thunderbolt 4, два порта USB-A, HDMI 2.1, аудиовыход 3,5 мм, а также модули беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. За видеосвязь отвечает инфракрасная веб-камера с разрешением 1080p и поддержкой распознавания пользователя. Аудиосистема построена на базе DTS\:X Ultra и стереодинамиков. Стартовая цена Swift Edge 14 AI в Европе составит 1599 евро.

Линейка Swift Go AI включает две модели - 16-дюймовую SFG16-74 и 14-дюймовую SFG14-75. Обе работают на процессорах Intel Core Ultra 7 с графикой Intel Arc и аппаратным ускорением AI-задач через встроенный NPU. Объём ОЗУ может достигать 32 ГБ, а накопители - 2 ТБ в старшей версии и 1 ТБ в младшей.

Swift Go 16 получил OLED-дисплей с разрешением 2048 на 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а Swift Go 14 - экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Обе панели сертифицированы по стандартам DisplayHDR True Black и Eyesafe 2.0. Среди функций - тройной микрофонный массив, технология Acer User Sensing для автоматической блокировки и активации экрана, а также программируемая клавиша MyKey для запуска пользовательских наборов приложений. Управление мультимедиа и видеозвонками упрощает сенсорная панель Acer Multi-Control.

Младшая модель весит 1,39 кг при толщине до 15,95 мм и предлагается в синем цвете Steam Blue, а старшая весит 1,6 кг при толщине 15,99 мм и оформлена в сером цвете Titanium Grey. Обе версии работают до 16 часов в режиме серфинга в интернете. Swift Go 16 AI стартует с отметки 1299 евро, тогда как Swift Go 14 AI будет доступен от 1199 евро.