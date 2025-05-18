Устройства получили OLED дисплеи с разрешением 1.5К и частотой 120 Гц, аккумуляторы на 6500 мАч с зарядкой 90 Вт.

Vivo начала приём предварительных заказов на серию S30 в Китае, а её официальный релиз ожидается 29 мая. В линейку войдут как минимум две модели - Vivo S30 и S30 Pro Mini. Обе новинки недавно были замечены в базе Geekbench, где подтвердились ключевые аппаратные характеристики перед запуском.

источник изображения: gizmochinaУстройство с номером модели V2464A работает на Snapdragon 7 Gen 4, в составе которого присутствует GPU Adreno 722. Вторая модель, V2465A, судя по конфигурации ядер и графики, построена на базе Dimensity 9400e. Названия чипсетов прямо не указаны в листингах, но архитектура CPU и GPU однозначно указывает на эти платформы.

источник изображения: gizmochinaОбе модели работают под управлением Android 15 и оснащены 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. В тестах Geekbench модель на Snapdragon 7 Gen 4 набрала 1251 балл в одноядерном режиме и 3635 в многоядерном. Устройство с Dimensity 9400e показало более высокий результат - 2299 и 7348 баллов соответственно. Согласно утечкам, Vivo S30 получит 6,55-дюймовый OLED-дисплей, а S30 Pro Mini - чуть меньшую 6,31-дюймовую OLED-панель. Обе матрицы поддерживают разрешение 1.5K и частоту обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора в обоих случаях составит 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 90 Вт. Также ожидается, что обе модели будут оснащены системой из трёх камер: 50 МП основной сенсор Sony IMX882, 8 МП ультраширокоугольный модуль и перископическая камера на 50 МП.

источник изображения: gizmochinaПо слухам, S30 Pro Mini может быть выпущен за пределами Китая уже в июле с тем же названием, тогда как Vivo S30 может выйти на глобальный рынок позже под именем Vivo V60.