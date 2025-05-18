Xiaomi XRing O1 - это новый флагманский чипсет с нестандартной архитектурой (ядра до 3,90 ГГц), который дебютирует до конца месяца в Xiaomi 15S Pro.

Компания Xiaomi готовится представить собственный флагманский чипсет XRing O1 до конца текущего месяца. Новинка уже засветилась в базе данных Geekbench, где продемонстрировала нестандартную архитектуру и высокие показатели производительности.

источник изображения: notebookcheckХотя один из первых тестов не был опубликован официально, его результаты опубликовал авторитетный инсайдер Jukanlosreve. Согласно утечке, XRing O1 набрал 2709 баллов в одноядерном тесте и 8125 баллов в многоядерном. Эти значения выше, чем у Snapdragon 8 Gen 3, хотя до уровня Snapdragon 8 Gen 3 Elite не дотягивают.

источник изображения: notebookcheckОсобенность XRing O1 заключается в его нестандартной конфигурации ядер: два ядра работают на частоте 1,80 ГГц, два — на 1,89 ГГц, четыре — на 3,40 ГГц и ещё два — на 3,90 ГГц. Предположительно, на частоте 3,90 ГГц работают ядра Cortex-X925, а на 1,80 ГГц — энергоэффективные Cortex-A520. Однако официального подтверждения состава кластера пока нет. Второй результат Geekbench уже подтверждён официально: чипсет набрал 1860 и 7449 баллов, что указывает на уровень между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3. Также подтверждено наличие графики ARM Immortalis-G925 MC16 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

источник изображения: notebookcheckОжидается, что тестируемым устройством является Xiaomi 15S Pro. Модель с номером 25042PN24C ранее упоминалась в Mi Code и проходила сертификацию 3C с поддержкой зарядки мощностью 90 Вт. Это дополнительно подтверждает её статус как платформы для дебюта нового XRing O1.