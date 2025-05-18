Возможен глобальный релиз, но информация пока не подтверждена.





Вслед за Xiaomi и iQOO, компания Oppo готовит к запуску смартфон K-серии на базе нового чипсета Snapdragon 8s Gen 4. По данным известного инсайдера Digital Chat Station, модель под названием Oppo K13 Turbo может выйти в Китае уже в июне или июле. Устройство нацелено на производительность и будет конкурировать с iQOO Z10 Turbo и Redmi Turbo 4 Pro - двумя представителями китайского среднего сегмента, которые уже используют Snapdragon 8s Gen 4.

источник изображения: gizmochinaРанее Oppo уже представила модель K12s, но K13 Turbo обещает стать более интересным вариантом для геймеров и энтузиастов, благодаря нестандартному подходу к охлаждению. В апреле в Сеть попала фотография устройства, на которой был виден встроенный в модуль основной камеры вентилятор активного охлаждения - крайне редкое решение в этом классе.

источник изображения: gizmochinaСреди других особенностей: влагозащита по стандарту IPX8, RGB-подсветка корпуса и пластиковый разделительный элемент рамки, скорее всего, для снижения веса. За биометрическую безопасность отвечает короткофокусный оптический сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей.

Хотя остальные характеристики K13 Turbo пока держатся в секрете, утечки намекают на потенциальный выход устройства за пределами Китая. Однако официального подтверждения ни глобального запуска, ни финального наименования пока не поступало.