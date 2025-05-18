Устройство выйдет в Китае до конца мая с 100-ваттной зарядкой и возможным прозрачным дизайном.

Компания Realme готовит к релизу новый смартфон Realme Neo 7 Turbo - он станет самым производительным в линейке Neo и будет представлен в Китае до конца мая. Устройство позиционируется как более мощное решение по сравнению с выпущенным в декабре 2024 года Neo 7 на базе Dimensity 9300+.

источник изображения: gizmochinaПеред анонсом Neo 7 Turbo прошёл обязательную сертификацию 3C в Китае, где под номером модели RMX5062 фигурирует поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Это подтверждает, что аппарат нацелен на высокий уровень энергоэффективности и быструю подзарядку, что важно для геймеров и активных пользователей.





источник изображения: gizmochinaХарактеристики новинки официально пока не раскрываются. Однако, по словам Чейза Сюя - вице-президента Realme и руководителя маркетинга и китайского подразделения, - одна из версий устройства может получить прозрачный корпус. Это отсылает к тренду кастомных и визуально выделяющихся решений среди флагманов.

В китайском сегменте Neo 7 Turbo будет конкурировать с iQOO Z10 Turbo Pro и Redmi Turbo 4 Pro. По слухам, модель останется эксклюзивом для китайского рынка и, вероятно, станет ребрендингом глобального Realme GT 7. Согласно официальным тизерам, Realme GT 7 будет построен на базе Dimensity 9400e, получит аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки, плоскую OLED-панель с пиковой яркостью до 6000 нит, а также основную камеру на 50 Мп с тройным модулем.