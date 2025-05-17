Среди особенностей - защита экрана от синего света, поддержка продвинутых стандартов навигации и задней панели из специального защитного стекла.

ZTE представила Axon 50 Standard Edition - ещё одну модель в линейке Axon 50. Она заняла место между прошлогодними Axon 50 Ultra и Axon 50 Lite.

Основное внимание в новинке уделено экрану. Установлена 6,67-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2400×1080, частотой обновления 144 Гц и поддержкой 10-битного цвета. Есть полный охват DCI-P3 и пиковая яркость до 1000 нит. Для защиты глаз - сертификация TÜV Low Blue Light. А края изогнуты под 72,5 градуса .

источник изображения: gizmochinaВ основе Axon 50 Standard - чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, построенный по 4-нм техпроцессу от TSMC. Смартфон получил 12 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 объёмом 512 ГБ. Работает смартфон под управлением MyOS 12 на базе Android. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. Основной сенсор - Sony IMX787 на 64 МП с оптической стабилизацией. Дополняют его 50-МП «ширик» с макрофокусом от 2 см и ещё один 50-МП модуль с трёхкратным оптическим зумом. Присутствует технология Lightning Capture 3.0, ускоряющая затвор и увеличивающая шанс удачного кадра.

Среди дополнительных фишек - продвинутая навигация с поддержкой двухдиапазонного GNSS (L1 + L5) и поддержки BeiDou третьего поколения, ИК-передатчик для управления техникой, 13 антенн для устойчивого сигнала и задняя панель из закалённого стекла Starlight AG, устойчивого к отпечаткам и царапинам. Axon 50 Standard пока доступен только в одной конфигурации: 12 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища. Стоимость составляет 1799 юаней.